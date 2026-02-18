एक्सप्लोरर
पंजाब के तरन तारन में सरपंच की गोली मारकर हत्या, भाई भी घायल
तरन तारन में शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के सरपंच हरपिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सरपंच का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. शादी के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने सरपंच के सिर में गोली मार दी. हमलावर के पीछे भागे भाई को भी गोली लगी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हरपिंदर सिंह तरन तारन के गांव ठठियां महंता के सरपंच थे.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
पंजाब
पंजाब के तरन तारन में सरपंच की गोली मारकर हत्या, भाई भी घायल
पंजाब
पंजाब: रात में घर में घुसकर युवक को गोलियों से भूना, दो साल पहले हुई थी लव मैरिज
पंजाब
Punjab: पहले बहाने से घर बुलाया, फिर 5वीं क्लास की मासूम के साथ किया रेप, आरोपी अरेस्ट
पंजाब
पंजाब: मोगा में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, ‘जागो मार्च’ निकाल कर सरकार के खिलाफ जताया रोष
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL