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अकाली दल और BJP के बीच गठबंधन की अटकलों पर सुखबीर बादल का बड़ा बयान, साफ किया रुख

Punjab Politics: सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी से गठबंधन की अटकलों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा है कि वे शिरोमणी अकाली दल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Jun 2026 05:16 PM (IST)
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पंजाब की राजनीति में शिरोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की खबरें सुर्खियों में हैं. इस बीच शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार (11 जून) को 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया है. इसको लेकर उन्होंने कहा कि उनका ध्यान अपनी पार्टी को मजबूत करने पर है.

सुखबीर सिंह बादल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेता पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं. पिछले कई दिनों से खबरें आ रहीं थी कि सुखबीर सिंह बादल की पार्टी अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है. हलांकि बादल ने अब इन अटकलों पर विराम लगा दिया है.

बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर क्या बोले बादल?

बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर सुखबीर बादल ने कहा, "हमारा मकसद अकाली दल को मजबूत करना है और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं. फिलहाल, ‘अगर-मगर’ वाली बातों का जवाब देने का कोई फायदा नहीं है." कई मौकों पर बीजेपी नेताओं ने अगले साल होने वाले चुनावों में अकेले लड़ने का इरादा जाहिर किया है.

अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी

बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने कहा कि पार्टी 2027 में सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. सितंबर 2020 में शिरोमणि अकाली दल ने कृषि से जुड़े तीन विवादित कानूनों जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया था उनको लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से नाता तोड़ लिया था. 

केंद्र सरकार ने बाद में तीनों कानून रद्द कर दिए थे. इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने दो सीटें जीतीं, जबकि शिरोमणी अकाली दल का चुनावी प्रदर्शन अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा और उसे सिर्फ तीन सीटें मिलीं थीं.

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Published at : 11 Jun 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Punjab Politics BJP SAD PUNJAB NEWS Sukhbir SIngh Badal
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