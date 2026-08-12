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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबबिट्टू, अमरिंदर… पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच मनीष तिवारी ने शेयर की 5 साल पुरानी फोटो

बिट्टू, अमरिंदर… पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच मनीष तिवारी ने शेयर की 5 साल पुरानी फोटो

Punjab Politics: पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने 5 साल पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर की है. इस तस्वीर में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कई नेता नजर आ रहे हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 12 Aug 2026 06:25 PM (IST)
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने 5 साल पुरानी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर पंजाब की सियासत के पुराने दिनों को याद किया है. 12 अगस्त 2021 की इस तस्वीर में उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब के कई सांसद नजर आ रहे हैं. तस्वीर साझा करते हुए तिवारी ने लिखा कि इन पांच सालों में काफी कुछ बदल गया, लेकिन बहुत कुछ आज भी वैसा ही है.

मनीष तिवारी ने तस्वीर में मौजूद नेताओं के नाम और उस समय की उनकी भूमिका भी बताई. तस्वीर के बीच में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे हैं. उनके एक तरफ जालंधर के तत्कालीन सांसद संतोख सिंह चौधरी और दूसरी तरफ पटियाला की सांसद परनीत कौर बैठी हैं.

साथ काम करने से लेकर बहस तक का किया जिक्र

तस्वीर में खड़े नेताओं में जसबीर सिंह गिल, मोहम्मद सादिक, डॉ. अमर सिंह, मनीष तिवारी और गुरजीत सिंह औजला शामिल हैं. तिवारी ने बताया कि उस समय रवनीत सिंह बिट्टू भी लुधियाना से सांसद थे, लेकिन तस्वीर खिंचने तक शायद वहां से जा चुके थे.

मनीष तिवारी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि उस समय पंजाब के सांसदों की टीम काफी घनिष्ठ हुआ करती थी. सभी नेता साथ काम करते थे, साथ खाना खाते थे और छोटी-बड़ी बातों पर आपस में जोरदार बहस भी करते थे. उन्होंने लिखा कि आज पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि वह साथ और आपसी सौहार्द बहुत पुरानी बात नहीं, बल्कि जैसे कल की ही बात हो.

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पुराने दिनों की खूबसूरत दोस्ती याद दिलाने के लिए किया धन्यवाद

तिवारी ने जालंधर के पूर्व सांसद संतोख सिंह चौधरी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें खोना बेहद दुखद रहा. आखिर में उन्होंने विधायक विक्रमजीत सिंह को तस्वीर भेजने और पुराने दिनों की खूबसूरत दोस्ती याद दिलाने के लिए धन्यवाद दिया.

मनीष तिवारी की इस पोस्ट में सिर्फ एक पुरानी तस्वीर की याद नहीं, बल्कि पंजाब की राजनीति के उस दौर की झलक भी दिखाई देती है, जब अलग-अलग सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद आपसी मेलजोल और साथ काम करने के लिए जाने जाते थे.

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Published at : 12 Aug 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Manish Tewari Punjab Politics PUNJAB NEWS
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