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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबCJP ने लुधियाना के 3 स्कूलों की गिनाई कमियां, केजरीवाल बोले, 'हम तुरंत...'

CJP ने लुधियाना के 3 स्कूलों की गिनाई कमियां, केजरीवाल बोले, 'हम तुरंत...'

सीजेपी के सौरव दास ने पंजाब में लुधियाना के तीन स्कूलों का दौरा किया. यहां पर उन्हें कुछ कमियां भी नजर आईं. सीजेपी की टीम ने पंजाब के शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 10 Sep 2026 06:04 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने गुरुवार (10 अगस्त) को पंजाब में तीन स्कूलों का सोशल ऑडिट किया. इसकी जानकारी सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने दी. उन्होंने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया. सौरव ने कहा कि जिन तीन स्कूलों का सीजेपी की टीम ने सोशल ऑडिट किया वो लुधियाना की थीं.

स्कूल ऑफ एमिनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार- सौरव दास

लुधियाना के सेक्टर-32 के स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में सौरव दास ने कहा कि हमने देखा कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी शानदार है. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों में आम तौर पर देखने को नहीं मिलेगा. अपने वीडियो में सौरव दास ने कहा कि यहां के वॉशरूम थोड़े और बेहतर तरीके से मेंटेन हो सकते थे. 

इसके बाद सीनियर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल में भी सौरव दास गए. यहां के बारे में उन्होंने कहा, "यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना था. एक स्कूल 1936 में बना था. तब से लेकर अभी तक पंजाब सरकार ने इसको मेंटेन किया है. पिछले कुछ सालों में यहां पर मेंटेनेंस का काम भी हुआ है. हमें आशा है कि पंजाब की सरकार वो इस पर ध्यान देगी और उम्मीद करते हैं कि यहां पर बच्चों के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा. ये बच्चे भी डिजर्व करते हैं कि उनके पास स्विमिंग पूल हों और ओपन प्ले ग्राउंड हो."

तीनों स्कूलों में सफाई कर्मचारी बहुत कम दिखे- सौरव दास

सौरभ दास ने बताया कि तीनों ही स्कूल जहां वो गए वहां पर सफाई कर्मचारी बहुत कम दिखे. साफ-सफाई पर कम ध्यान दिया गया. लड़कियों ने लिए बहुत ही खराब कंडीशन थे. कुछ-कुछ वॉशरूम में तो दरवाजे भी नहीं थे.

मिड-डे मील बनाने वाली महिलाओं को महज 3000 रुपये- सौरव

सीजेपी नेता ने बताया कि तीनों ही स्कूल में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पंजाब सरकार मिड-डे मील बनाने वाली महिलाओं को बस तीन हजार रुपये वेतन देती है. सौरव ने कहा कि तीन हजार रुपये में आज के समय में क्या होगा.  

सीजेपी की टीम ने पंजाब के शिक्षा मंत्री से की मुलाकात

इन मुद्दों को लेकर सीजेपी की टीम ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से भी मुलाकात की. सौरव दास ने बताया कि हमने उनसे कहां कि इन मुद्दों पर ध्यान दें. उन्होंने आश्वासन दिया कि पंजाब की सरकार इन चीजों पर काम करेगी.

सौरव दास के वीडियो पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?

सौरव दास के सोशल ऑडिट पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, "सौरव, हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद. हम तुरंत इन पर काम करेंगे."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 10 Sep 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL Saurav Das
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