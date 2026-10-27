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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब विधानसभा में हाई वोल्टेज हंगामा, सुखपाल खैरा की एंट्री पर रोक से भड़की कांग्रेस

पंजाब विधानसभा में हाई वोल्टेज हंगामा, सुखपाल खैरा की एंट्री पर रोक से भड़की कांग्रेस

पंजाब विधानसभा के आखिरी दिन सुखपाल सिंह खैरा को प्रवेश से रोकने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. प्रताप सिंह बाजवा ने स्पीकर पर सवाल उठाए, जबकि रवनीत बिट्टू शराब की बोतल लेकर पहुंचे.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 27 Oct 2026 01:59 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा के मौजूदा सत्र के आखिरी दिन सदन के बाहर और अंदर का माहौल काफी गर्म नजर आया. विधानसभा परिसर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों के बीच गहमागहमी देखने को मिली. कांग्रेस विधायकों ने सुखपाल सिंह खैरा को विधानसभा में प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया. वहीं, विधानसभा की लॉबी में आम आदमी पार्टी के विधायक मीडिया से बात कर रहे थे, तभी कांग्रेस के विधायक भी वहां पहुंच गए. इसके बाद माहौल और गरमा गया.

कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि पार्टी विधायक सुखपाल सिंह खैरा को विधानसभा के अंदर जाने से रोक दिया गया. खैरा को शुक्रवार को सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था. कांग्रेस का कहना है कि जब खैरा ने सदन में जाने की कोशिश की तो गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया.

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इसके विरोध में कांग्रेस के दूसरे विधायक भी उनके साथ विधानसभा के अंदर जाने की मांग पर अड़ गए. कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की और इस कार्रवाई पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि विपक्ष के विधायकों के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है.

प्रताप सिंह बाजवा ने स्पीकर पर उठाए सवाल

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, “यह लोकतंत्र का पूरी तरह अपमान है. मैं अंदर गया और स्पीकर से पूछा कि हमारे सभी विधायकों को क्यों रोका गया है. क्या यह विधानसभा सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लिए है?"

उन्होंने बताया, "स्पीकर ने मुझसे कहा कि सब कुछ कानून के अनुसार किया जा रहा है. मैंने उनसे कहा कि फिर मुझे बताइए कि यह कैसी अराजकता है? क्या यह विधानसभा सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए है? क्या किसी भी विपक्षी पार्टी के विधायक को अंदर आने की अनुमति नहीं है? क्या सदन चलाने का यही तरीका है?”

झाड़ू जलाकर कांग्रेस ने जताया विरोध

सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर आम आदमी पार्टी के चुनाव चिह्न झाड़ू को जलाकर विरोध जताने की कोशिश की. इस दौरान विधायक गले में काली पट्टियां डाले और हाथों में तकिए लेकर प्रदर्शन करते नजर आए. कांग्रेस का यह प्रदर्शन पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए था.

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शराब की बोतल लेकर पहुंचे रवनीत बिट्टू

इस बीच बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू भी विधानसभा परिसर में शराब की एक बोतल लेकर पहुंचे. बोतल पर एक घंटी भी लगी हुई थी. बिट्टू ने कहा कि वह यह बोतल मुख्यमंत्री भगवंत मान को देने के लिए लाए हैं. उनके इस कदम ने विधानसभा परिसर में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक और विवाद को चर्चा में ला दिया.

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Published at : 27 Oct 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Punjab Legislative Assembly PUNJAB NEWS
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