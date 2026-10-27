इंसाफ कमेटी ने CM मान के दावों को नकारा, कहा- केवल मानी 2 मांगें, धरना जारी

पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में 15 वें दिन भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है. परिवार और एक्शन कमेटी इंसाफ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं. परिवार और कमेटी मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं.

वहीं, सीएम मान का कहना है कि सरकार ने परिवार और कमेटी की जायज मांगे मान ली हैं अब झोटा का अंतिम संस्कार कब करना है ये उनके फैसले पर निर्भर करता है. इन सबके बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है. CBI ने इस मामले में मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार के एक और गोदाम की तलाशी ली है.

क्यों नहीं हो रहा अंतिम संस्कार पर फैसला?

वहीं, एक्शन कमेटी ने सीएम मान के दावों पर सवाल उठाए हैं. कमेटी का कहना है कि दावों के विपरीत 14 मांगों में से केवल 2 पर ही लिखित रूप से एक्शन लिया गया है, जिनमें CBI जांच और पुलिस अधिकारियों का निलंबन शामिल है. कमेटी का कहना है कि 12 मांगों पर केवल मौखिक भरोसा दिया गया है, लेकिन कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है. जब तक लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता तबतक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

आंदोलन को बढ़ाने पर बनेगी रणनीति

यही नहीं कमेटी ने पंजाब की सभी किसान जत्थेबंदियों को पत्र लिखकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है ताकि आंदोलन के दायरे को बढ़ाया जा सके. इसके अलावा श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने पूरे पंजाब के गुरुद्वारों में झोटा को न्याय दिलाने के लिए 28 अक्टूबर को अरदास करने की अपील भी की है. इस अपील पर कमेटी ने आभार जताया है और कहा है कि बुधवार को आंदोलन के लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी.

CBI ने 2 अन्य गोदामों की जांच की

बता दें कि CBI ने सोमवार को मानसा के वीर नगर मोहल्ले में 2 मेडिकल दुकानों के गोदामों पर छापा मारा था. इनमें से एक गोदाम आरोपी अश्वनी कुमार का बताया जा रहा है. एजेंसी लगातार इस मामले से जुड़े ठिकानों की जांच कर रही है और आरोपी से जुड़े गवाहों-सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है.

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