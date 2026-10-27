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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबइंसाफ कमेटी ने CM मान के दावों को नकारा, कहा- केवल मानी 2 मांगें, धरना जारी

इंसाफ कमेटी ने CM मान के दावों को नकारा, कहा- केवल मानी 2 मांगें, धरना जारी

पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में 15 वें दिन भी एक्शन कमेटी ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है. कहा है केवल 2 मांगे मानी गई हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 27 Oct 2026 01:58 PM (IST)
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पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में 15 वें दिन भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है. परिवार और एक्शन कमेटी इंसाफ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं. परिवार और कमेटी  मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं.

वहीं, सीएम मान का कहना है कि सरकार ने परिवार और कमेटी की जायज मांगे मान ली हैं अब झोटा का अंतिम संस्कार कब करना है ये उनके फैसले पर निर्भर करता है. इन सबके बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है. CBI ने इस मामले में मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार के एक और गोदाम की तलाशी ली है. 

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क्यों नहीं हो रहा अंतिम संस्कार पर फैसला?

वहीं, एक्शन कमेटी ने सीएम मान के दावों पर सवाल उठाए हैं. कमेटी का कहना है कि दावों के विपरीत 14 मांगों में से केवल 2 पर ही लिखित रूप से एक्शन लिया गया है, जिनमें CBI जांच और पुलिस अधिकारियों का निलंबन शामिल है. कमेटी का कहना है कि 12 मांगों पर केवल मौखिक भरोसा दिया गया है, लेकिन कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है. जब तक लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता तबतक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

आंदोलन को बढ़ाने पर बनेगी रणनीति

यही नहीं कमेटी ने पंजाब की सभी किसान जत्थेबंदियों को पत्र लिखकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है ताकि आंदोलन के दायरे को बढ़ाया जा सके. इसके अलावा श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने  पूरे पंजाब के गुरुद्वारों में झोटा को न्याय दिलाने के लिए 28 अक्टूबर को अरदास करने की अपील भी की है. इस अपील पर कमेटी ने आभार जताया है और कहा है कि बुधवार को आंदोलन के लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी.

CBI ने 2 अन्य गोदामों की जांच की

बता दें कि CBI ने सोमवार को मानसा के वीर नगर मोहल्ले में 2 मेडिकल दुकानों के गोदामों पर छापा मारा था. इनमें से एक गोदाम आरोपी अश्वनी कुमार का बताया जा रहा है. एजेंसी लगातार इस मामले से जुड़े ठिकानों की जांच कर रही है और आरोपी से जुड़े गवाहों-सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 27 Oct 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN Parvinder Singh Jhota
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