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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबलुधियाना: गुरुद्वारा साहिब के गेट पर गोलीबारी, धमकी लिखा कागज फेंककर भागे बदमाश

लुधियाना: गुरुद्वारा साहिब के गेट पर गोलीबारी, धमकी लिखा कागज फेंककर भागे बदमाश

लुधियाना के जगराओं में गुरुद्वारा साहिब के गेट पर फायरिंग से सनसनी मच गई है. यहां एक बदमाश धमकी भरी चिट्ठी फेंककर फरार हो गया है. पत्र में बाबा अमरजीत सिंह को जान से मारने की धमकी दी है.

Written By : प्रदीप भंडारी |  Updated at : 28 Oct 2026 01:50 PM (IST)
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लुधियाना के जगराओं में गुरुद्वारा साहिब भगत धन्ना के गेट पर गोलियां चलने से इलाके में सनसनी फैल गई. यहां सोमवार  (26 अक्टूबर) को देर रात  गुरुद्वारा साहिब भगत धन्ना के मुख्य गेट पर एक नकाबपोश बदमाश ने फायरिंग की.  वारदात को अंजाम देने वाले नकाबपोश बदमाश ने फायरिंग करने के बाद गुरुद्वारा साहिब के गेट पर धमकी भरी चिट्ठी भी फेंकी.

इसके बाद बजमाश मौके से फरार हो गया. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें बदमाश काले कपड़ों में दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि बदमाश ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, ताकि उसकी पहचान न हो सके. वहीं इस मामले को लेकर पंजाब में विपक्ष राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है. 

 

बदमाश ने की 2 राउंड फायरिंग

धमकी भरी चिट्ठी में गुरुद्वारा साहिब के मुखी बाबा अमरजीत सिंह और अकाली दल बादल के वर्कर गुरविंदर सिंह रूमी को जान से मारने की धमकी दी गई है. गुरुद्वारा साहिब के गेट पर फायरिंग और खुलेआम धमकी दिए जाने की इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, जो वीडियो सामने आई है उसमें बदमाश पहले गेट के अंदर एक चिट्ठी फेंकता दिखाई दे रहा है और फिर गन निकालकर तानते हुए दिख रहा है. वीडियो में उसके हाथ से गन नीचे गिरती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसे उठाकर चेक करने के बाद वो 2 राउंड फायर कर भाग गया. गोलिया दरबार साहिब की दीवार पर लगी हैं. 

मामले की जांच शुरू

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. इस मामले पर लुधियाना (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अंकुर गुप्ता ने मंगलवार को जानकारी दी कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. घटनास्थल से चली हुई दो गोलियों के खोखे मिले हैं और संदिग्ध की पहचान करने के लिए हम CCTV फुटेज की जांच की जा रही है. पुलिस वारदात से जुड़े वीडियो और धमकी भरी चिट्ठी के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है.

 

 

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About the author प्रदीप भंडारी

प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं. वे इससे पहले जाने-माने पत्रकार रहे हैं. 
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Published at : 28 Oct 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Ludhiana NEWS
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