लुधियाना: गुरुद्वारा साहिब के गेट पर गोलीबारी, धमकी लिखा कागज फेंककर भागे बदमाश

लुधियाना के जगराओं में गुरुद्वारा साहिब भगत धन्ना के गेट पर गोलियां चलने से इलाके में सनसनी फैल गई. यहां सोमवार (26 अक्टूबर) को देर रात गुरुद्वारा साहिब भगत धन्ना के मुख्य गेट पर एक नकाबपोश बदमाश ने फायरिंग की. वारदात को अंजाम देने वाले नकाबपोश बदमाश ने फायरिंग करने के बाद गुरुद्वारा साहिब के गेट पर धमकी भरी चिट्ठी भी फेंकी.

इसके बाद बजमाश मौके से फरार हो गया. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें बदमाश काले कपड़ों में दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि बदमाश ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, ताकि उसकी पहचान न हो सके. वहीं इस मामले को लेकर पंजाब में विपक्ष राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है.

Masked assailants open fire at the gate of Gurdwara Bhagat Dhanna Ji in Gaggra village, Jagraon, spreading fear and panic. A threatening letter reportedly targets Gurdwara head Baba Amarjit Singh and Akali leader Gurinder Singh Rumi. Bhagwant Mann Ji, when even sacred Gurdwaras and community leaders are under threat, is this your vision of ‘Rangla Punjab’? Punjab’s deteriorating law and order raises serious questions about your government’s priorities, while the administration appears busy dancing to Delhi’s tunes instead of ensuring the safety of its people. Punjab deserves peace, security and accountability—not fear and intimidation. ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਗੜਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ! @TV9Bharatvarsh @DDNewslive @ptcnews @abpsanjha @BJPCentralMedia @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india @news24tvchannel — Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) October 27, 2026

बदमाश ने की 2 राउंड फायरिंग

धमकी भरी चिट्ठी में गुरुद्वारा साहिब के मुखी बाबा अमरजीत सिंह और अकाली दल बादल के वर्कर गुरविंदर सिंह रूमी को जान से मारने की धमकी दी गई है. गुरुद्वारा साहिब के गेट पर फायरिंग और खुलेआम धमकी दिए जाने की इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, जो वीडियो सामने आई है उसमें बदमाश पहले गेट के अंदर एक चिट्ठी फेंकता दिखाई दे रहा है और फिर गन निकालकर तानते हुए दिख रहा है. वीडियो में उसके हाथ से गन नीचे गिरती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसे उठाकर चेक करने के बाद वो 2 राउंड फायर कर भाग गया. गोलिया दरबार साहिब की दीवार पर लगी हैं.

मामले की जांच शुरू

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. इस मामले पर लुधियाना (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अंकुर गुप्ता ने मंगलवार को जानकारी दी कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. घटनास्थल से चली हुई दो गोलियों के खोखे मिले हैं और संदिग्ध की पहचान करने के लिए हम CCTV फुटेज की जांच की जा रही है. पुलिस वारदात से जुड़े वीडियो और धमकी भरी चिट्ठी के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है.