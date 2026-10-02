'सचिन पायलट को लगा होगा राजा की छुट्टी...' पंजाब प्रभारी पर राजा वडिंग का बड़ा दावा

पंजाब में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य इकाई में कलह और बदलाव जारी है. इस बीच अमरिंदर सिंह राजा वडिंग दिल्ली आए और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. वडिंग ने सोनिया गांधी से भी संक्षिप्त मुलाकात की. इसके बाद राजा वडिंग ने पंजाब प्रभारी सचिन पायलट को लेकर बड़ा दावा किया.

पंजाब के इंचार्ज सचिन पायलट के बारे में उन्होंने कहा जब उन्हें इंचार्ज नियुक्त किया गया, तो मैं उन्हें औपचारिक रूप से बधाई देने गया था. उस दिन मैंने उनसे लगभग 15 मिनट बात की थी. लेकिन उसके बाद मैं उनसे नहीं मिला. राजनीति में अपने लंबे सफर को देखते हुए, मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने तय किया होगा कि 'राजा' की छुट्टी करनी चाहिए. मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन शायद जनरल सेक्रेटरी को लगा होगा कि राजा को हटा दिया जाना चाहिए. वरना, कोई खास मुद्दा नहीं है.

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वडिंग ने कहा कि मुझे जो कुछ भी कहना था, वह मैंने राहुल गांधी तक पहुंचा दिया है. राहुल गांधी के बाद अब कोई ऐसा नहीं बचा है जिसे मैं समझा सकूं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं.

राहुल से मुलाकात पर क्या बोले वडिंग?

राजा वडिंग ने राहुल और सोनिया से अपनी मुलाकात पर कहा- मैं अपने नेता राहुल गांधी से मिला. मैंने पंजाब के बारे में उनके सवालों के जवाब दिए और अपनी बात रखी. उन्होंने बहुत स्नेह दिखाया. उस मीटिंग के बाद, मैं और मेरी पत्नी सीधे गुरुद्वारा बंगला साहिब 'अरदास' (प्रार्थना) करने आए. कार्यकाल लंबा या छोटा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसे लोग याद रखें.

उन्होंने कहा कि मंत्री के तौर पर मेरा कार्यकाल बिल्कुल वैसा ही था-यादगार-और जो कुछ भी मिले, उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए. मुझे इस बात का संतोष है कि राज्य अध्यक्ष के तौर पर 4.5 साल के कार्यकाल के बाद, जो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए होता है. पार्टी ने जो कुछ भी दिया, मैंने उसे खुशी-खुशी स्वीकार किया और आदेश का पालन किया.