पंजाब के लुधियाना में 6 दिन पहले गन प्वाइंट पर किडनैप हुई पंजाबी सिंगर इंदर कौर (Punjabi Singer Inder Kaur) उर्फ यशइंदर कौर की हत्या कर दी गई. उनका शव नीलो नहर से बरामद हुआ है, जिसकी पहचान परिवार ने कर ली है. फिलहाल शव को समराला के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है.

इस मामले में पंजाबी सिंगर इंदरजीत कौर के भाई जोतइंदर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने 15 मई को मोगा निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा और उसके साथी करमजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था. हालांकि परिवार का आरोप है कि FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

13 मई को फोर्ड फिगो कार में ग्रोसरी लेने गई थी सिंगर

जोतइंदर सिंह के अनुसार, उनकी बहन यशइंदर उर्फ इंदर कौर 13 मई की रात करीब 8:30 बजे अपनी फोर्ड फिगो कार में सवार होकर ग्रोसरी लेने बाजार गई थीं, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटीं. इसके बाद परिवार ने उनकी तलाश शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि इंदर कौर की दोस्ती मोगा जिले के गांव भलूर निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा से थी. अब शव मिलने के बाद पूरे मामले ने सनसनी फैला दी है और पुलिस हत्या व अपहरण के एंगल से जांच में जुट गई है.

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हत्या करने कनाडा से पंजाब आया था आरोपी

मृतका के भाई जोतइंदर सिंह का आरोप है कि मोगा निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा उनकी बहन इंदर कौर से शादी करना चाहता था, लेकिन इंदर कौर ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था. इसी बात की रंजिश रखते हुए सुखविंदर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर गन प्वाइंट पर इंदर कौर का अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. परिवार का यह भी आरोप है कि सुखविंदर सिंह हत्या के बाद कनाडा फरार हो गया है. बताया जा रहा है कि वह कनाडा से ही पंजाब आया था और इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया.

थाना जमालपुर के एसएचओ बलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को नीलो नहर में एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की पहचान के लिए परिवार को बुलाया गया. परिजनों ने शव की पहचान पंजाबी सिंगर इंदर कौर उर्फ यशइंदर कौर के रूप में की. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

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