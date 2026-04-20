पंजाब-चंडीगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप, तेज धूप और तपिश से लोग परेशान, हीटवेव का अलर्ट

देशभर के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. इसी क्रम में गर्मी चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों का भी जीना दुश्वार करने वाली है. मौसम विभाग की ओर से हीटवेव अलर्ट जारी किया गया है. कई स्थानों पर दिन और रात गर्मी रहेगी. आज के मौसम की बात करें तो किसी तरह को अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

पंजाब-चंडीगढ़ में आज का मौसम तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्म और सूखा रहेगा. राज्य के कई इलाकों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार जाने का अनुमान है. पंजाब में सोमवार (20 अप्रैल) को सुबह से ही तापमान में बढ़ोतरी होगी. जिससे तेज धूप और तपिश का सामना करना पड़ेगा. दोपहर के तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी. वहीं शाम से हल्की राहत मिलना शुरू होगी.

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पंजाब-चंडीगढ़ में आज का मौसम (Punjab Chandigarh Weather)

पंजाब और चंडीगढ़ में सोमवार सुबह 8 बजे तापमान 29 डिग्री के करीब है. राज्य में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक जाने की उम्मीद है. इसके अलावा मंगलवार (21 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक जाने का अनुमान है. बुधवार (22 अप्रैल) को तापमान में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी जिससे अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक जाने की संभावना है.

गुरुवार (23 अप्रैल) को पंजाब के तापमान में पहले से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. इससे अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंचेगा. वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जाने की संभावना है. शुक्रवार (24 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंचेगा. इसके साथ ही आगे के मौसम में लगातार बदलाव होगा और तापमान में बढ़ोतरी होती रहेगी.

तेज गर्मी के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

तेज गर्मी के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है. इसके लिए अस्पतालों में हीट स्ट्रोक यूनिट की व्यवस्था की गई है. इस बीच लोगों को सलाह भी दी जा रही है. किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर इलाज करवाने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि मंगलवार (21 अप्रैल) को पटियाला, मोहाली और संगरूर में हीटवेव चलने की संभावना है. इसके साथ ही मानसा, बठिंडा, फिरोजपुर, अमृतसर, फाजिल्का, तरनतारन जैसे कई स्थानों पर रात में गर्म मौसम की स्थिति पैदा हो सकती है.

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