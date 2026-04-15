Jalandhar Gas Blast: किराए के कमरे में चल रहा था खतरनाक खेल! गैस रिफिलिंग के दौरान जोरदार विस्फोट
Jalandhar Gas Blast: पंजाब के जालंधर के शाम नगर में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति झुलस गया और इसके साथ कमरे का सामान भी पूरी तरह जलकर रख हो गया.
Ludhiana Illegal Gas Refilling: पंजाब के जालंधर के शाम नगर इलाके में अवैध गैस रीफिलिंग के दौरान एक सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि घर के दरवाजे तक हिल गए.
मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इस अवैध गैस कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों ने बताया कि रिहायशी इलाके में इस तरह का खतरनाक काम कई दिनों से चल रहा था, लेकिन किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की.
कमरे में चल रहा था अवैध गैस रिफिलिंग का काम
जानकारी के अनुसार, किराए के एक कमरे में रहने वाले कुछ युवक बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भर रहे थे और इसे चुरा रहे थे. इसी दौरान अचानक गैस लीक हो गई, जिससे एक बड़ा धमाका हो गया.
धमाका इतना जोरदार था कि कमरे के लोहे के गेट उड़ गए और घर का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया. मौके पर मौजूद एक युवक, जो खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, गंभीर रूप से झुलस गया. उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया.
स्थानीय लोगों में फैला दहशत
धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकाल कर आए. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह इलाका काफी घनी आबादी वाला है और यहां से रेलवे ट्रैक भी नजदीक ही है. ऐसे में अगर आग और फैल जाती तो इससे पूरे इलाके में काफी जान-माल का नुकसान हो सकता था.
निवासियों ने आरोप लगाया कि इलाके में लंबे समय से अवैध गैस निकालने का काम चल रहा था, जिससे अक्सर गैस की बदबू आती रहती थी. हालांकि कई शिकायतों के बावजूद भी कोई कारवाई नहीं की गई.
पुलिस ने चार गैस सिलेंडर बरामद किए
घटना की सूचना मिलने पर थाना डिवीजन नंबर 1 के सब-इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. जांच के दौरान, कमरे से चार गैस सिलेंडर, रिफिलिंग पाइप और एक इलेक्ट्रॉनिक तौलने वाली मशीन बरामद की गई. फिलहाल पुलिस ने कहा है कि इस हादसे की गंभीरता से जांच की जा रही है.
फरार आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस उस गैस एजेंसी की भी जांच कर रही है जहां से इन युवकों ने सिलेंडर प्राप्त किए और अवैध तरीके से गैस निकालकर ब्लैक में बेची. साथ ही मकान मालिक से पूछताछ की जा रही है कि उसने बिना सत्यापन के इन युवकों को कमरा कैसे दिया.
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Source: IOCL