संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड, भगवंत मान बोले- 'पंजाबी सिर कटा सकते हैं, पर झुकेंगे नहीं'

ED Raid Punjab: पंजाब में महज तीन दिन में आम आदमी पार्टी के दो नेताओं पर ईडी की रेड होने पर पार्टी ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पहले ‘‘आप’’ के राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक मित्तल और अब कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

ईडी की रेड पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पिछले तीन दिन में आम आदमी पार्टी के नेता पर यह दूसरी ईडी की रेड है. पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री सत्ता के लिए कितनी ओंछी राजनीति कर रहे हैं."

विपक्ष को दबाने में व्यस्त है केंद्र -AAP

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा, "आम आदमी पार्टी के नेता के यहां तीन दिन में यह दूसरी ईडी की रेड है. क्या प्रधान मंत्री बताएंगे कि अभी तक “आप” नेताओं के यहां जो इतनी सारी अनगिनत रेड की हैं, उनमे कितना काला पैसा मिला? एक रुपया भी मिला? पूरा देश देख रहा है कि आप केवल सत्ता के लिए कितनी ओछी राजनीति कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरकर अब छठें स्थान पर आ गई है. रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, लोगों के काम-धंधे बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही, लेकिन मोदी सरकार के पास विपक्ष के नेताओं के घर ईडी भेजने से फ़ुर्सत नहीं है. देश ऐसे आगे बढ़ेगा?"

AAP ने बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप

भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब की क्रांतिकारी भूमि से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां भी अत्याचार होगा, हम वहां मजबूती से खड़े रहेंगे. बीजेपी ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के सहारे पंजाब चुनाव जीतने का सपना देखना छोड़ दे. पंजाबी सिर कटा देगा, लेकिन डर के आगे झुकेगा नहीं. यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने देश और संविधान को बचाने के लिए है, और यह संघर्ष जारी रहेगा. हम पूरी ईमानदारी के साथ देश और जनता की सेवा करते रहेंगे."

चुनाव से पहले विपक्ष को निशाना बना रही है बीजेपी -AAP

उधर, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर कहा, "मोदी के तोते सक्रिय हो गए हैं. पंजाब चुनाव के पहले कई बार तोतों को पंजाब का दौरा करना पड़ेगा. मंत्री संजीव अरोड़ा पर कार्यवाही तानाशाही है."

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा, "ईडी ने अब पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी की है. यह एक स्पष्ट पैटर्न है. बीजेपी इसी तरह राज्य चुनावों के लिए अपनी तैयारी शुरू करती है."

‘‘आप’’ की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक्स पर कहा, "आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पिछले तीन दिन में दूसरी कार्रवाई है. पहले अशोक मित्तल और अब संजीव अरोड़ा के यहां ईडी की रेड हुई है. चुनाव से पहले ‘‘आप’’ नेताओं को निशाना बनाना बीजेपी की हार का डर और कायरता दिखाता है. बीजेपी की इस तानाशाही का जवाब पंजाब की जानता देगी."

केंद्र पर तानाशाही और राजनीतिक रेड के दुरुपयोग का आरोप -AAP

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा, "तीन दिन में पंजाब में आम आदमीं पार्टी के खिलाफ ईडी की ये दूसरी रेड है. अब पंजाब केबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के यहां ईडी ने रेड की है. मोदी सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं. अब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का दिखावा भी नहीं कर रहे, तानाशाही घोषित कर दी है. पश्चिम बंगाल में जो ईडी के साथ होता है फिर तो वो सही ही होता है."

उन्होंने आगे कहा, "आम आदमी पार्टी के नेताओं पर डाली गई सैकड़ों ईडी और सीबीआई रेड में आज तक क्या मिला? एक रुपया भी काला धन मिला है तो मोदी को सामने आकर देश को बताना चाहिए. वरना जनता के टैक्स के पैसों को राजनैतिक रेड पर बर्बाद करना बंद कीजिए."