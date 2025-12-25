हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Punjab Weather Update: घने कोहरे और शीतलहर से कांपा पंजाब-चंडीगढ़, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Punjab Weather Update: घने कोहरे और शीतलहर से कांपा पंजाब-चंडीगढ़, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड, घना से बहुत घना कोहरा और शीतलहर का असर तेज हो गया है. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ दिन मौसम सूखा रहेगा, लेकिन तापमान और गिरेगा.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Dec 2025 01:18 PM (IST)
Punjab Weather News: पंजाब और चंडीगढ़ में सर्दी ने एक बार फिर अपना असर तेज कर दिया है. राज्य के कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा और शीतलहर देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हालांकि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क (ड्राई) बने रहने की संभावना है, लेकिन ठंड और कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है.

न्यूनतम तापमान में गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बावजूद यह सामान्य तापमान से करीब 3.4 डिग्री अधिक बना हुआ है. पंजाब में गुरदासपुर सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं बठिंडा में दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

घने कोहरे के कारण कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो गई. आदमपुर, पठानकोट, हरियाणा और चंडीगढ़ में दृश्यता 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई. इस वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है. मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

आज किन जिलों में रहेगा घना कोहरा

आज पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मलेरकोटला में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके अलावा होशियारपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, रूपनगर और मोहाली में भी घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है. इससे ठंड का असर और तेज होगा. खासतौर पर सुबह और रात के समय शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है.

27 दिसंबर से मिल सकती है राहत

मौसम विभाग के अनुसार 27 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) सक्रिय हो सकता है. इसके असर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सुबह और देर रात बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें, कोहरे में वाहन चलाते समय धीमी गति रखें और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें. खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाने की सलाह दी गई है.

Published at : 25 Dec 2025 01:18 PM (IST)
Embed widget