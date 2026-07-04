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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबचरणजीत चन्नी ने दिखाया दम, कांग्रेस की बढ़ी टेंशन! क्या पंजाब में दोहराएगा मांझी-चंपई वाला सियासी इतिहास?

चरणजीत चन्नी ने दिखाया दम, कांग्रेस की बढ़ी टेंशन! क्या पंजाब में दोहराएगा मांझी-चंपई वाला सियासी इतिहास?

Punjab Politics: पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के शक्ति प्रदर्शन ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को फिर चर्चा में ला दिया है. जानिए कैसे चन्नी, जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन सीएम बने.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 04 Jul 2026 04:03 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर विवाद खुलकर सामने आ गया है. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मोरिंडा स्थित आवास पर बड़ी संख्या में नेताओं और समर्थकों का जुटना सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है.

इस बैठक में शामिल नेताओं ने साफ कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखना उन्हें स्वीकार नहीं है. इतना ही नहीं, उन्होंने मांग उठाई कि 2027 का विधानसभा चुनाव चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में लड़ा जाए और उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया जाए.

यह घटनाक्रम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारतीय राजनीति में पहले भी ऐसे कई नेता रहे हैं, जिन्हें पार्टी नेतृत्व ने परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बाद में वही नेता अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की राह पर निकल पड़े. बिहार के जीतन राम मांझी और झारखंड के चंपई सोरेन इसके बड़े उदाहरण हैं.

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कैसे मुख्यमंत्री बने थे चरणजीत सिंह चन्नी?

सितंबर 2021 में पंजाब कांग्रेस उस समय बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस हाईकमान के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे थे. आखिरकार कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया.

इसके बाद कांग्रेस के सामने ऐसा चेहरा चुनने की चुनौती थी, जो पार्टी के भीतर स्वीकार्य भी हो और चुनावी समीकरण भी साध सके. ऐसे में दलित समुदाय से आने वाले वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी पर दांव लगाया गया. वे पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस ने इसे सामाजिक न्याय के बड़े संदेश के तौर पर पेश किया.

हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार बना ली. लेकिन चन्नी सक्रिय राजनीति में बने रहे और 2024 के लोकसभा चुनाव में जालंधर से सांसद चुने गए.

अब क्यों दिखा रहे हैं अलग ताकत?

2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव नहीं किया. अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा गया, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी दी गई.

यहीं से असंतोष सामने आने लगा. चन्नी समर्थकों का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करना है तो संगठन और चुनाव दोनों की कमान चन्नी के हाथ में होनी चाहिए. मोरिंडा में हुई बैठक को इसी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

फिलहाल चन्नी ने कांग्रेस छोड़ने जैसा कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन समर्थकों के जरिए दबाव की राजनीति जरूर शुरू कर दी है. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह पार्टी नेतृत्व को अपनी ताकत दिखाने की रणनीति है.

जीतन राम मांझी भी ऐसे ही बने थे मुख्यमंत्री

बिहार में भी करीब ऐसा ही राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला था. 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल (यू) की हार के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद उन्होंने महादलित समाज से आने वाले अपने करीबी नेता जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया.

शुरुआत में माना गया कि मांझी सिर्फ बुरे समय के मुख्यमंत्री होंगे और सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेगी. लेकिन कुछ ही महीनों में मांझी ने स्वतंत्र फैसले लेने शुरू कर दिए.

उनके कई फैसलों और बयानों से पार्टी नेतृत्व असहज हो गया. जब जेडीयू ने दोबारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया तो मांझी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया. उन्होंने विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती भी स्वीकार की, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा.

इसके बाद मांझी ने जेडीयू छोड़कर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) बनाई और बाद में एनडीए में शामिल हो गए. आज वे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान रखते हैं. उनका सफर बताता है कि परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने नेता भी बाद में स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश करते हैं.

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चंपई सोरेन का मामला भी काफी हद तक ऐसा ही रहा

झारखंड में जनवरी 2024 में ईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा. सरकार बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया. चंपई सोरेन ने सरकार संभाली और विधानसभा में बहुमत भी साबित किया. लेकिन उनका कार्यकाल शुरुआत से ही अंतरिम व्यवस्था माना जा रहा था.

कुछ महीनों बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिली और जुलाई 2024 में उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद संभाल लिया. इसके बाद चंपई सोरेन ने खुलकर नाराजगी जताई. उनका कहना था कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सम्मान नहीं मिला और स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर भी नहीं दिया गया.

बाद में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया. भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने आदिवासी हितों और झारखंड के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया, जबकि जेएमएम ने इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम बताया.

अगर चरणजीत सिंह चन्नी, जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन के राजनीतिक सफर को देखें तो एक दिलचस्प समानता दिखाई देती है. तीनों नेताओं को ऐसे समय मुख्यमंत्री बनाया गया, जब उनकी पार्टियां राजनीतिक संकट में थीं. शुरुआत में उन्हें समझौते या संतुलन के चेहरे के रूप में देखा गया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी राजनीतिक पहचान और जनाधार मजबूत हुआ.

मांझी और चंपई ने बाद में अपनी ही पार्टी के नेतृत्व से टकराव का रास्ता चुना और अलग राजनीतिक राह पकड़ ली. वहीं चन्नी फिलहाल कांग्रेस में ही हैं, लेकिन उनके समर्थकों की ओर से नेतृत्व परिवर्तन की मांग यह संकेत जरूर देती है कि पंजाब कांग्रेस में शक्ति संतुलन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है.

क्या पंजाब में भी दोहराया जाएगा पुराना राजनीतिक इतिहास?

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि चरणजीत सिंह चन्नी भी मांझी या चंपई सोरेन की तरह अलग राह चुनेंगे. उन्होंने अब तक कांग्रेस छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया है. लेकिन जिस तरह उनके समर्थक खुलकर संगठन और नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे हैं, उससे साफ है कि पंजाब कांग्रेस के भीतर सत्ता और नेतृत्व की लड़ाई तेज हो चुकी है.

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2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह संगठन में संतुलन कैसे बनाए रखे. अगर असंतोष बढ़ता है तो इसका असर चुनावी तैयारियों पर पड़ सकता है. वहीं अगर पार्टी चन्नी की भूमिका और प्रभाव को बढ़ाती है तो पंजाब की राजनीति में नए समीकरण भी बन सकते हैं.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 04 Jul 2026 04:00 PM (IST)
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