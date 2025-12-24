Punjab: लाइनमैन की करंट लगने से मौत, सदमे में मां को आया हार्ट अटैक, एक साथ उठी अर्थी

Punjab News: पंजाब के पटियाला में लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब वह ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था. जैसे ही उसकी मां को अपने बेटे की मौत की खबर मिली, उसकी मां की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई.

पुलिस ने जेई के खिलाफ मामला दर्ज किया

परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वह भी जख्मों की ताब न झेलता हुआ दम तोड़ गया, जिससे गांव में शोक की लहर है. परिवार के बयानों के आधार पर पुलिस ने जेई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर रहा था, अचानक चली गई बिजली

जानकारी के मुताबिक, यह घटना भवालपुर गांव में हुई. संजीव कुमार बिजली विभाग में तैनात था. 22 दिसंबर को, वह एक ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था. वह ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़कर मरम्मत कर रहा था.

अचानक बिजली आ गई. उसे करंट लग गया और वह ट्रांसफार्मर से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि जेई हरप्रीत सिंह ने मरम्मत के लिए परमिट नहीं लिया था.

बेटे की मौत के बाद मां को दिल का दौरा पड़ा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर संजीव कुमार की मां सिमरन देवी को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी भी मौत हो गई. संजीव के पिता के बयान के आधार पर, पुलिस ने जेई हरप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

दो बेटियों का पिता, पत्नी की नौकरी की मांग

पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि संजीव बिजली विभाग में लाइनमैन के तौर पर काम करता था. उसकी मौत ड्यूटी के दौरान हुई. परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटियां हैं, एक दो साल की और एक पांच साल की. उन्होंने मांग की कि संजीव की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार को परेशानी न झेलनी पड़े.