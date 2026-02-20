हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: गोबर उठाने गई महिला को सरपंच के बेटे ने पीट-पीटकर मार डाला, थोड़ी ही दूर काम कर रहा था पति

Punjab News: पटियाला के नजदीकी गांव रोंगला की रहने वाली 58 साल की बलजीत कौर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. महिला की लड़की ने सरपंच के बेटे पर पीट-पीटकर हत्या का लगाया आरोप है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 09:10 PM (IST)
Patiala News: पंजाब के जिले पटियाला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने लोगों के बीच दहशत फैला दी है. पटियाला के नजदीकी गांव रोंगला की रहने वाली 58 साल की बलजीत कौर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. परिवार ने गांव के सरपंच के बेटे पर बलजीत कौर की पिटाई करके कत्ल करने का आरोप लगाया है. 

बलजीत कौर की लड़की के मुताबिक, उसकी मां नजदीक खेतों में गोबर उठाने गई थी. इस दौरान एक गाड़ी में सवार होकर गांव के सरपंच का बेटा अपने साथियों समेत आया और उसकी मां की तेजधार हथियारों से पिटाई की, जिसके चलते उनकी मौत हो गई.

मां की मौत से टूटे बच्चे

बता दें कि महिला का पति भी कुछ दूरी पर काम कर रहा था. जब तक वह पहुंचा तब तक सरपंच का बेटा वहां से जा चुका था और महिला जख्मी हालत में खून से लथपथ पड़ी थी. मां की मौत के बाद बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है और उन्होंने मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस सुनवाई नहीं कर रही- परिवार

बेटी ने बताया कि जब उसकी मां बलजीत कौर को इलाज के लिए सरकारी रजिंदरा अस्पताल में लाया गया, वहां उनकी मौत हो गई. इस मामले में थाना त्रिपुड़ी के एसएचओ इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने परिवार को विश्वास दिलाया कि इस मामले में बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ परिवार ने आशंका जाहिर की कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही. इससे पहले भी उन्हें सरपंच के कहने पर तंग परेशान किया जा रहा था. इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है.

Published at : 20 Feb 2026 09:10 PM (IST)
Patiala News PUNJAB NEWS
