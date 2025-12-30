पंजाब: पटियाला के गुरुद्वारे में बेअदबी का मामला, 6 पाठियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी

पटियाला के सनौर गांव में स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़ी एक गंभीर और संवेदनशील घटना सामने आई है. यहां गुरु ग्रंथ साहिब का एक पन्ना फटा हुआ मिलने से इलाके में दुख और आक्रोश का माहौल बन गया है. पुलिस ने इस मामले में 'अखंड पाठ साहिब' से जुड़े छह पाठियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, गांव में गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्रों के शहादत दिवस के अवसर पर अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया था. इस धार्मिक आयोजन के लिए गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र प्रति को गुरुद्वारा सिंह सभा से गांव की एक आम जगह पर ले जाया गया था. रविवार (28 दिसंबर) को भोग समारोह के बाद जब गुरु ग्रंथ साहिब को वापस गुरुद्वारे में लाया गया. तो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्यों ने देखा कि उसका एक पन्ना फटा हुआ है.

अखंड पाठ में शामिल छह पाठियों से पुलिस कर रही पूछताछ

घटना की जानकारी मिलते ही गुरुद्वारा प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. पुलिस मौके पर पहुंची और अखंड पाठ में शामिल छह पाठियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है.

इस बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के सदस्य सुरजीत सिंह गढ़ी भी गुरुद्वारे पहुंचे. उन्होंने बताया कि जब गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति को वापस लाया गया, तो एक पन्ना फटा हुआ मिला. जिसे कपड़े के नीचे छिपाकर रखा गया था. उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है.

घटना से सिख समुदाय की भावनाएं हुई आहत

सुरजीत सिंह गढ़ी ने कहा कि इस घटना से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और लोगों में गहरा दुख व रोष है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद सच्चाई सामने लाई जाएगी.

