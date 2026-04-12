Punjab News: झगड़े की आवाज सुनकर बाहर आया… और बन गया निशाना! खजान सिंह की दर्दनाक मौत

Amritsar Firing: पंजाब में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. दिन-ब-दिन वारदातें घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं. हाल ही में पंजाब के अमृतसर से एक घटना सामने आया है, जहां दो गांवों के युवाओं के बीच हुई लड़ाई के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है.

यह घटना सीमा पुलिस स्टेशन सराय अमानत खान के अधिकार इलाके में आने वाले चीमा कलां और चीमा खुर्द गांवों की बताई जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों गांवों के युवाओं के दो गुटों के बीच किसी मुद्दे को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते गंभीर झगड़े के रूप में बदल गई.

कैसे चली गोली?

मृतक की पत्नी मनजीत कौर ने बताया कि बीती देर रात चीमा कलां और चीमा खुर्द गांवों के युवाओं के बीच पहले किसी बात को लेकर बहस हुई और फिर ये बहस इतना बढ़ गया कि ईंट और पत्थर चलने लगे. इसी दौरान एक गुट ने गोली चला दी, जो खजान सिंह पुत्र गुलजार सिंह जा लगी, जो चीमा खुर्द का रहने वाला था.

बताया जा रहा है कि जब लड़ाई हुई तो उस समय खजान सिंह झगड़े की आवाज सुनकर बाहर आया था और पास ही खड़ा था. जिसके कारण खजान सिंह उस गोली का शिकार हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

शव रखकर किया प्रदर्शन

दूसरी ओर, मजदूर एकता ट्रेड यूनियन के नेता सुखविंदर सिंह और डकौंदा ब्लॉक अध्यक्ष मुख्तार सिंह ने बताया कि हत्या के बाद पुलिस की ढीली कार्रवाई के कारण लोगों में काफी गुस्सा बढ़ गया है.

उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ़्तारी न होने के कारण मृतक के परिवार वालों ने शव को थाने के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. उन्होंने मांग की कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जाए.