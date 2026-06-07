Punjab News: पटियाला में पथरी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत! परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

Punjab Stone Surgery Death: पंजाब के पटियाला के फैक्ट्री एरिया स्थित मेहर अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के बाद 35 साल की महिला की मौत हो गई. मृतका पटियाला के गांव झिल की रहने वाली थी. घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

परिवार के अनुसार, महिला का इलाज काफी समय से मेहर अस्पताल में चल रहा था. पथरी के ऑपरेशन के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिवार का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने मरीज की हालत सामान्य बताई थी लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसकी हालत गंभीर होने की जानकारी दी गई.

परिवार के आरोप और अस्पताल का जवाब

परिवार के सदस्यों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी और बाद में पुलिस के जरिए उन्हें महिला की मौत की सूचना मिली. परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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वहीं, मेहर अस्पताल के निदेशक ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज को दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ा था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि इस संबंध में परिवार को तुरंत जानकारी दे दी गई थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा

अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता लग सकेगा. फिलहाल पटियाला पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. परिवार और अस्पताल के अलग-अलग दावों के बीच अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस मामले की सच्चाई सामने लाएगी.

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