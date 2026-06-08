पंजाब में फिर पड़ेगी भीषण गर्मी! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, जानें अगले दिनों का हाल

Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में एक बार फिर गर्मी तेज हो गई है. मौसम विभाग के अनुसार, 8 जून से राज्य में हीटवेव की स्थिति शुरू हो गई है, जो 11 जून तक जारी रहने की उम्मीद है. इसको देखते हुए भारतीय मौसम विभाग (IMD) के चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है.

राज्य में तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई जिलों में गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घरों से बाहर जाने से बचने की सलाह दी है. केवल तभी बाहर जाने के लिए कहा है, जब जरूरी हो.

तापमान में लगातार बढ़ोतरी और प्रभावित जिले

राज्य में अधिकतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो सामान्य के करीब पहुंच गया है. बठिंडा में सबसे अधिक तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चंडीगढ़ में तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

राजस्थान सीमा से लगे जिलों—फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में हीटवेव का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा. मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

मौसम में बदलाव और आगे का अनुमान

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 11 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके बाद कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.

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मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है. 11 से 13 जून के बीच कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश भी संभव है.

अगले तीन दिनों में कैसा रहेगा मौसम

9 जून: फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा और संगरूर जिलों के कुछ इलाकों में हीटवेव की संभावना है. पूरे क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि बारिश होने की कोई संभावना नहीं है और दिन का तापमान बढ़ सकता है.

10 जून: राज्य के कुछ इलाकों में गर्मी की लहर की स्थिति होने की संभावना है. मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

11 जून: पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कुछ इलाकों में हीटवेव होने की संभावना है. पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

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