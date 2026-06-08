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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबभिंडरांवाले के टकसाल तक पहुंचे बीजेपी के बड़े नेता, क्या पंजाब में सिख वोट बैंक साधने की है तैयारी?

भिंडरांवाले के टकसाल तक पहुंचे बीजेपी के बड़े नेता, क्या पंजाब में सिख वोट बैंक साधने की है तैयारी?

Punjab News: पंजाब में सिख वोट बैंक में पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति अपनाई है. दमदमी टकसाल से बढ़ती नजदीकियों से पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में अपना आधार मजबूत करने में लगी है.

By : सचिन कुमार | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 08 Jun 2026 10:46 PM (IST)
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पंजाब में बीजेपी सिख समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है. इसी रणनीति के तहत पार्टी अब उन धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रही है, जिनका सिख समाज में बड़ा प्रभाव माना जाता है.

6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन अमृतसर से करीब 40 किलोमीटर दूर मेहता चौक स्थित दमदमी टकसाल पहुंचे.

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उन्होंने टकसाल प्रमुख बाबा हरनाम सिंह धूमा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह पहली बार है जब बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता दमदमी टकसाल के कार्यक्रम में शामिल हुआ है.

सिख समाज में दमदमी टकसाल का प्रभाव

दमदमी टकसाल की स्थापना वर्ष 1706 में गुरु गोबिंद सिंह ने की थी. यह संस्था सिख धार्मिक शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार का काम करती है और पंजाब के सिख समुदाय के एक बड़े वर्ग में इसकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. ऐसे में बीजेपी की इस पहल को सिख वोटरों तक पहुंच बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी अब केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहती. पार्टी पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इसी वजह से वह उन संस्थाओं और नेताओं से संपर्क बढ़ा रही है जिनका गांवों और सिख समाज में प्रभाव है. गौरतलब है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दमदमी टकसाल ने बीजेपी का समर्थन भी किया था.

सिख चेहरों पर बढ़ा भरोसा

बीजेपी ने हाल ही में जट्ट सिख नेता केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. इसके अलावा चंडीगढ़ स्थित उनके कार्यालय में महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर लगाकर भी पार्टी ने सिख समुदाय को संदेश देने की कोशिश की है कि वह उनकी विरासत और इतिहास का सम्मान करती है.

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हालांकि दमदमी टकसाल और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. इसकी वजह यह है कि टकसाल जरनैल सिंह भिंडरांवाले को अपना आदर्श मानता है, जबकि उनकी विरासत को बीजेपी की विचारधारा के साथ सहज रूप से नहीं जोड़ा जाता. ऐसे में आने वाले समय में यह राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी.

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Published at : 08 Jun 2026 10:46 PM (IST)
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