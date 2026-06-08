Ludhiana News: लुधियाना MBD मॉल कर्मचारी की हत्या! सुबह खाली प्लॉट में मिला युवक का लाश

Ludhiana MBD Mall Employee Murder: पंजाब के लुधियाना स्थित MBD मॉल में काम करने वाले एक युवक की हत्या कर दी गई. सोमवार सुबह उसका शव एक खाली प्लॉट से बरामद किया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान कारण के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 22 साल है. मृतक के भाई पिंटू के मुताबिक, करण रविवार सुबह करीब 9 बजे घर से निकला था. उसने परिवार को बताया था कि उसका मोबाइल छीन लिया गया है और वह इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जा रहा है. इसके बाद वह एक दोस्त के साथ थ्रीके फाटक के पास रहने वाले एक रिश्तेदार के घर गया था.

सुबह खाली प्लॉट में मिला शव

सोमवार सुबह रिश्तेदार ने परिवार को फोन कर बताया कि करण का शव एक खाली प्लॉट में पड़ा हुआ है. परिवार का कहना है कि उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे और शक है कि पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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मॉल के शोरूम में करता था काम

पिंटू के अनुसार, परिवार में दो भाई और एक बहन हैं, जिनमें करण सबसे बड़ा था. परिवार पिछले लगभग 15 सालों से लुधियाना में रह रहा है और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का निवासी है. करण MBD मॉल में एक जूतों के शोरूम में नौकरी करता था.

सदर थाना पुलिस स्टेशन के एएसआई जॉन पीटर ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. मृतक के शरीर पर मिले चोटों के निशान के आधार पर हत्या की हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी व्यक्ति दोषी पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है.

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