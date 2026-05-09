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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: CM भगवंत मान की यात्रा के दौरान बड़ा विवाद! रास्ता बंद होने से गर्भवती महिला ने खोया बच्चा

Punjab: CM भगवंत मान की यात्रा के दौरान बड़ा विवाद! रास्ता बंद होने से गर्भवती महिला ने खोया बच्चा

Punjab News: अमृतसर में ट्रैफिक डायवर्जन और रास्ते बंद होने के कारण गर्भवती महिला समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी, जिससे इलाज में देरी हुई और उसने गर्भ में बच्चे को खो दिया.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 09 May 2026 06:16 PM (IST)
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Amritsar Incident News: पंजाब के अमृतसर में एक दर्दनाक और चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां ट्रैफिक डायवर्जन और रास्ते बंद होने के कारण एक गर्भवती महिला समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खो बैठी. इस घटना के बाद परिजनों में गहरा आक्रोश है और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं.

पीड़ित के पति जुगराज सिंह ने आरोप लगाया है कि वह अपनी गर्भवती पत्नी को इलाज के लिए अमृतसर के श्री गुरु अमरदास अस्पताल ले जा रहा था. हालांकि, उस वक्त मुख्यमंत्री की यात्रा के कारण हर तरफ पुलिस तैनात थी और कई रास्ते बंद कर दिए गए थे. इसके कारण उन्हें करीब 20 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ा, जिससे इलाज में देरी हो गई.

रास्ते बंद होने से बिगड़ी हालत

जुगराज सिंह के मुताबिक, इस दौरान लगभग 40 से 50 मिनट की देरी हो गई और उसकी पत्नी गाड़ी में ही तेज दर्द से तड़पती रही. जब वह श्री गुरु अमरदास अस्पताल पहुंचे, तब डॉक्टरों ने बताया कि उनका मिसकैरेज हो चुका है और बच्चे की मौत गर्भ में ही हो चुकी है.

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इस घटना के बाद पीड़ित के परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में परिवार ने आरोप लगाया है कि वीआईपी मूवमेंट के कारण आम लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता.

राजनीतिक प्रतिक्रिया और विवाद

इस मामले पर स्थानीय नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है. खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के माता-पिता ने भी यह वीडियो शेयर करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया है. 

वहीं अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि यह घटना गंभीर व्यवस्था की खामी को दिखाती है. यह सिर्फ एक शुक्राना यात्रा नहीं, बल्कि एक मां की गोद सूनी करने वाली यात्रा बन गई है.

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Published at : 09 May 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Amritsar Incident Traffic Diversion Issue
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