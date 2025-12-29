Ludhiana: शादी की तारीख तय होने से परेशान था युवक, पहले की दारु पार्टी, फिर गोली मार किया सुसाइड

Punjab Suicide News: पंजाब के लुधियाना में एक लड़के ने शादी से पहले लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. उसका शव होटल के कमरे में मिला. उसकी शादी की तारीख 16 जनवरी तय थी. शुरुआती जांच के मुताबिक, लड़के सिमर होटल, जो कमल रायकोट में बरनाला चौक के पास है. वह उसमें रह रहा था. आत्महत्या करने से पहले उसने अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी की. इसके बाद वह दोस्तों को घर छोड़कर फिर होटल वापस आ गया. सोमवार सुबह उसने गोली मार ली, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई.

पुलिस कर रही जांच

सूचना मिलते ही रायकोट सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई. डीएसपी रायकोट हरजिंदर सिंह और थाना सिटी के इंचार्ज गुरसेवक सिंह ने घटना स्थल का जायजा लिया. डीएसपी ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं. परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

परिवार की खुशियां गम में बदलीं

मृतक लड़के की पहचान कमल, निवासी गांव जलाल दीवाल के रूप में हुई है. उसका परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है. उसका छोटा भाई कनाडा में रहता है, जो बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए कनाडा से आया हुआ था. कमल की आत्महत्या से शादी की खुशियां गम में बदल गईं.

रविवार रात दोस्तों के साथ की शराब पार्टी

जानकारी के मुताबिक, रविवार रात कमल ने रायकोट में अपने कई दोस्तों के साथ शराब पार्टी की. देर रात वह अपनी कार से दोस्तों को गांव जलाल दीवाल छोड़कर वापस रायकोट आ गया और सिमर होटल के कमरे में रुक गया. सोमवार तड़के उसने होटल के कमरे में पिस्तौल से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

गोली की आवाज सुनकर होटल कर्मचारी मौके पर पहुंचे

गोली चलने की आवाज सुनकर होटल के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे. कमरा अंदर से बंद था, जिसे मास्टर की (चाबी) से खोला गया. अंदर कमल का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था और पास ही पिस्तौल पड़ी हुई थी. इसके बाद होटल कर्मचारियों ने तुरंत रायकोट पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कमरा सील किया

सूचना मिलते ही रायकोट सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई. डीएसपी रायकोट हरजिंदर सिंह और थाना सिटी के इंचार्ज गुरसेवक सिंह ने घटना स्थल का जायजा लिया. डीएसपी ने बताया कि वारदात वाले कमरे को सील कर दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई. फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

डीएसपी हरजिंदर सिंह ने बताया कि लड़के कमल ने आत्महत्या क्यों की, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिवार के सदस्यों से बातचीत की जा रही है और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे. परिवार के बयानों और पुलिस जांच से मिलने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच

रायकोट थाना सिटी के अधिकारी गुरसेवक सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और साथ ही होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं. रात को होटल में मृतक के साथ कौन-कौन आया था, इस बारे में भी पूछताछ की जाएगी.

शादी की तारीख तय होने से हुआ परेशान

कमल के दोस्तों के मुताबिक, शादी की तारीख तय होने के बाद वह मानसिक तौर पर काफी परेशान रहने लगा था. वह अक्सर भावुक हो जाता था और रो पड़ता था. इसके अलावा बढ़ते वजन को लेकर भी वह तनाव में रहता था और अपने इलाज के बारे में दोस्तों से बातचीत करता रहता था.