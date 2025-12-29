AI पर सिख धर्म की सख्ती! फोटो-वीडियो और फिल्मों पर श्री अकाल तख्त साहिब का बड़ा प्रतिबंध

जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने आज अमृतसर में पांच सिंह साहिबान की बैठक के बाद सिख मर्यादा से जुड़े कई अहम और सख्त फैसलों की घोषणा की. बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि आनंद कारज अब केवल गुरुद्वारा साहिब में ही होंगे और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप विवाह के लिए कहीं भी ले जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. यह फैसला चंडीगढ़ सहित कई क्षेत्रों में फार्म हाउस और निजी स्थानों पर हो रहे मर्यादा उल्लंघन की शिकायतों के बाद लिया गया है.

आनंद कारज और सिख मर्यादा पर सख्ती

जत्थेदार ने स्पष्ट किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप सिखों का सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ है और उसे विवाह समारोह के लिए गुरुद्वारे से बाहर ले जाना सिख मर्यादा का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि कई मामलों में देखा गया है कि निजी स्थानों पर मर्यादा का पालन नहीं होता, इसलिए यह पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही यह भी दोहराया गया कि सिख मर्यादा में किसी भी तरह का हस्तक्षेप सहन नहीं किया जा सकता. उन्होंने संगत से अपील की कि सभी सिख धार्मिक नियमों का सम्मान करें और आनंद कारज केवल निर्धारित धार्मिक स्थानों पर ही संपन्न कराएं.

AI तकनीक से फोटो, वीडियो और फिल्म बनाने पर सख्ती

जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने AI तकनीक के दुरुपयोग पर भी कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि अब गुरु साहिबान की किसी भी तरह की फोटो, वीडियो या फिल्म AI के जरिए नहीं बनाई जा सकेगी क्योंकि इससे सिख इतिहास और मर्यादा के साथ छेड़छाड़ हो रही है. ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता स्वरूपों की जांच का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जांच हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक कारणों से पुलिस कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि यह नहीं रुकी तो श्री अकाल तख्त साहिब से और सख्त आदेश जारी किए जा सकते हैं.

अन्य फैसले और सरकार को चेतावनी

जत्थेदार ने बताया कि चीफ खालसा दीवान के सभी सदस्यों को अमृतपान के लिए 5 जनवरी को श्री अकाल तख्त साहिब बुलाया गया है. गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी शताब्दी के प्रचार को लेकर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रचार नहीं बल्कि गुरु साहिब की गुरबाणी का प्रचार होना चाहिए और लगाए गए बोर्ड श्रद्धा से हटाए जाएं. अमृतसर और दो अन्य जिलों में शराब व मीट की दुकानों को बंद कराने को सरकार का फर्ज बताया गया. पंजाब में क्रिकेट मैच के दौरान पान बहार के प्रचार को निंदनीय कहा गया और हेरिटेज स्ट्रीट पर प्री वेडिंग शूट पर सख्त फैसलों की चेतावनी दी गई.

गगनदीप सिंह की रिपोर्ट.