लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद

पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादियों का एनकाउंटर किया. पुलिस के इस एनकाउंटर में दो आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. यह एनकाउंटर लाडोवाल टोल प्लाजा के नजदीक हुआ है. गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे थे.

जानकारी के मुताबिक गैंगस्टरों से दो हैंड ग्रेनेड और पांच पिस्टल बरामद किए हैं. पुलिस ने पहले इनके तीन साथी बिहार, हरियाणा और पंजाबी गिरफ्तार किए हैं. पुलिस के मुताबिक दोनों खालिस्तानी आतंकवादियों को नामित जगहों पर हैंड ग्रेनेड फेंकने थे.

पुलिस ने बरामद किए हथियार

इस मुठभेड़ में पुलिस ने खालिस्तानी आतंकियों के पास से दो हैंड ग्रेनेड और पांच पिस्टल बरामद किए. आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे. पुलिस को इसकी सूचना मिली थी.

सूचना के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी. पुलिस ने आरोपियों को घेर कर दबोच लिया है. पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हो गए हैं. फिलहाल आरोपियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

दो खालिस्तानियों के एनकाउंटर पकड़े जाने से इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं पुलिस इस घटना के बाद आरोपियों से पूछताछ करेगी. साथ ही पुलिस के आला अधिकारी इस मामले की गहन जांच में जुट गए हैं. पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है कि आखिर इन आरोपियों का क्या मकसद था.

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे थे. आरोपियों द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया जा रहा था.

पुलिस द्वारा मामले में अधिक जानकारी जुटाई जा रही है. खालिस्तानी आतंकियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है. इलाके में जगह-जगह चेकिंग की जा रही है. साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखने और स्थिति पर निगरानी रखने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया.