गुरदासपुर में बीती रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया. PESCO के तहत गुरदासपुर जेल में तैनात एक पूर्व फौजी ने घरेलू झगड़े के चलते अपनी पत्नी और सास की AK-47 से हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली.

ड्यूटी की AK-47 लेकर फरार हुआ था आरोपी

जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है. वह पंजाब एक्स-सर्विसमैन कॉरपोरेशन (PESCO) के जरिए गुरदासपुर जेल में तैनात था. मंगलवार देर रात वह अपनी ड्यूटी के दौरान मिली AK-47 लेकर वहां से फरार हो गया. यह कदम उठाते ही उसके इरादों को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा देगा.

दोरांगला पहुंचकर पत्नी और सास पर चला दी गोलियां

जैसे ही गुरप्रीत फरार हुआ, वह सीधे दोरांगला गांव में अपनी ससुराल पहुंचा. वहां उसकी पत्नी और सास मौजूद थीं. बताया जा रहा है कि गुरप्रीत और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़े चल रहे थे.

घर पहुंचते ही गुस्से में उसने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोलियां लगने से दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वारदात की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकले.

पुलिस ने घेरा तो खुद को मार ली गोली

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं और इलाके की घेराबंदी कर दी. जब पुलिस ने गुरप्रीत को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने आत्मसमर्पण करने की बजाय खुद ही AK-47 से अपनी जान ले ली. उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

घरेलू कलह बना खूनी वारदात की वजह

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह पूरा मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ था. गुरप्रीत और उसकी पत्नी के रिश्तों में काफी समय से खटास बनी हुई थी. तनाव इतना बढ़ गया था कि बात हत्या तक पहुंच गई. पुलिस ने AK-47 और सभी कारतूस बरामद कर लिए हैं.