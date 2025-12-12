Ludhiana Accident: काल बनी बेकाबू बस, 7 लोग कुचले, 1 की मौत, हादसे के बाद बस ड्राइवर हुआ फरार

Punjab Accident News: पंजाब के लुधियाना में गुरुवार 11 दिसंबर की दोपहर बस अड्डे के पास एक बेकाबू बस ने भीड़ में दाखिल होकर कई लोगों को कुचल दिया. तेज रफ्तार बस ने सबसे पहले एक ई-रिक्शा और मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी. इससे बाइक सवार और ई-रिक्शा के पास खड़े लोग हादसे के शिकार हो गए.

कई ज़ख्मी और एक की मौत

हादसे में 7 लोग ज़ख्मी हुए. इनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. एक मां-बेटी गंभीर रूप से ज़ख्मी हैं और एक औरत की टांग टूट गई. एक नौजवान के हाथ और पैर में भी गंभीर चोटें आई हैं. सभी ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है.

मौके से फरार हुआ ड्राइवर

हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में बस के ब्रेक फेल होने की संभावना सामने आई है. हालांकि ड्राइवर को काबू करने के बाद ही पूरे मामले का सही कारण पता लगेगा.

मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी कुलवंत सिंह ने बताया कि बस नंगल की ओर से आ रही थी. जब बस बस अड्डे के पास पहुंची तो सबसे पहले इसने एक बाइक को टक्कर मारी. इस टक्कर से बाइक सवार दूर जा गिरा और बाइक भी टूट गई. आगे चल कर बस ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी, जिससे ई-रिक्शा के पास खड़े लोग नीचे आ गए और गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गए.

हादसा ब्रेक फेल होने के कारण हुआ

पुलिस कर्मचारी ने बताया कि टक्करों के बाद बस फुटपाथ पर चढ़ कर जा रुकी. जैसे ही बस रुकी, इसका ड्राइवर जसवंत सिंह मौके से भाग गया. लोगों ने उसको काबू करने की कोशिश की पर वह हाथ नहीं आया. बस में सवारियां भी मौजूद थीं, जिन्होंने बताया कि हादसा ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है.

ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया

ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने कहा,“टक्कर लगने के समय मैं बिल्कुल सामने ही खड़ा था. मैं तुरंत दौड़ कर मौके पर पहुंचा.” एक लड़की की टांग पर गंभीर चोटें लगीं, जबकि और कुछ लोगों के सिर और हाथों पर भी चोटें आई हैं. सभी ज़ख्मियों को अस्पताल दाखिल करवाया गया है.