Punjab: पटियाला कोर्ट ने AAP के इस विधायक घोषित किया भगोड़ा, जानें क्या है पूरा मामला

Punjab News: पंजाब के पटियाला से एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी खबर सामने आई है. पटियाला की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमजरा को भगोड़ा घोषित कर दिया है. अदालत ने विधायक को अपनी चल-अचल संपत्तियों की पूरी जानकारी पेश करने का भी आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को तय की गई है.

बलात्कार के आरोप में दर्ज हुआ था मामला

जानकारी के अनुसार, हरमीत सिंह पठानमजरा के खिलाफ एक महिला ने बलात्कार का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन इसी दौरान विधायक फरार हो गया. लगातार समन और नोटिस के बावजूद जब वह अदालत के सामने पेश नहीं हुआ तो कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि जब पंजाब पुलिस विधायक को पकड़ने के लिए हरियाणा के करनाल पहुंची थी, तब वहां पुलिस और विधायक के समर्थकों के बीच झड़प हो गई. इसी अफरा-तफरी के दौरान हरमीत सिंह पठानमजरा वहां से फरार हो गया. इसके बाद से वह पुलिस की पकड़ से बाहर है.

ऑस्ट्रेलिया से सामने आया विधायक का बयान

मामले के बीच हरमीत सिंह पठानमजरा सोशल मीडिया के जरिए ऑस्ट्रेलिया से सामने आया. उसने वहां से कुछ पंजाबी चैनलों को इंटरव्यू भी दिए. इन बातचीतों में विधायक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया.

