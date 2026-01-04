Punjab: भाषा को लेकर विवाद में अमृतसर डाकघर, हिंदी में बात करने पर अधिकारी का किया गया ट्रांसफर

Amritsar News: पंजाब के अमृतसर स्थित एक डाकघर में भाषा को लेकर हुआ विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. डाकघर में तैनात एक अधिकारी से पंजाबी भाषा में बात न कर पाने को लेकर हंगामा हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामला तूल पकड़ गया.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, अमृतसर के एक डाकघर में तैनात डाक सहायक एक ग्राहक से हिंदी में बातचीत कर रहा था. इस पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को पंजाबी भाषा में बात करनी चाहिए. इसी दौरान किसी ने अधिकारी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमृतसर डाकघर डिवीजन के अधीक्षक प्रवीण प्रसून ने संबंधित डाक सहायक विशाल सिंह का तबादला किसी अन्य विभाग में कर दिया है. अधीक्षक ने बताया कि विशाल सिंह मूल रूप से दिल्ली का निवासी है और पिछले चार सालों से अमृतसर डाकघर में अपनी सेवाएं दे रहा था.

क्या बोले डाकघर अधीक्षक

प्रवीण प्रसून ने स्पष्ट किया कि डाकघर में कई कर्मचारी अन्य राज्यों से भर्ती होते हैं. उनकी नियुक्ति हिंदी और अंग्रेजी भाषा की योग्यता के आधार पर की जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी का वीडियो बनाकर वायरल करना उचित नहीं है.

अधीक्षक ने बताया कि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए डाकघर के कर्मचारियों को पंजाबी भाषा की बुनियादी ट्रेनिंग दी जाएगी. इसका उद्देश्य यह है कि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और सेवाएं सुचारू रूप से मिलती रहें.

