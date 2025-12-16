Punjab Weather: घने कोहरे और ठंड की चपेट में पंजाब, कई जिलों में अलर्ट जारी, जानें मौसम का हाल

Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग ने आज पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का और मुक्तसर जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. सुबह और देर रात को विजिबिलिटी बेहद कम रहने की चेतावनी दी गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है.

उड़ानों पर पड़ा असर

घने कोहरे का सीधा असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला है. चंडीगढ़ एयरपोर्ट से धर्मशाला और दिल्ली आने-जाने वाली कुल 6 फ्लाइटें रद्द करनी पड़ीं. इसके अलावा कई उड़ानें अपने तय समय से देरी से रवाना हुईं. यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग ने लोगों को यात्रा से पहले फ्लाइट और ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है.

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में पंजाब के न्यूनतम तापमान में करीब 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. बठिंडा राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, हलवारा में अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा.

विजिबिलिटी बेहद कम

कल बठिंडा में बहुत ही घना कोहरा देखने को मिला, जहां विजिबिलिटी 0 से 10 मीटर तक सिमट गई. अमृतसर और फरीदकोट में भी हालात गंभीर रहे और वहां दृश्यता सिर्फ 50 मीटर दर्ज की गई. कोहरे के चलते वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा.

मौसम विभाग के मुताबिक इस समय उत्तर पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है. इसके साथ उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर तेज रफ्तार जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं. 17 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में एक नया, हालांकि कमजोर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है.

अगले 7 दिनों का मौसम

आने वाले सात दिनों तक पंजाब में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. अगले 48 घंटों में रात के तापमान में करीब 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है. इसके बाद अगले तीन दिनों में तापमान धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है. साथ ही 16 दिसंबर को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.