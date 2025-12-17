हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: सेंट्रल जेल में बवाल! पुलिस पर 200 से ज्यादा कैदियों ने किया हमला, सुपरिटेंडेंट को ईंट से मारा

Punjab: सेंट्रल जेल में बवाल! पुलिस पर 200 से ज्यादा कैदियों ने किया हमला, सुपरिटेंडेंट को ईंट से मारा

Punjab News: पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के दो गुटों की झड़प हिंसक हो गई. रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला हुआ. हालात काबू में करने के लिए 12 थानों की पुलिस तैनात करनी पड़ी.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Dec 2025 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

Ludhiana Central Jail Violence: पंजाब के लुधियाना से एक बेहद हैरान करने वाला और गंभीर मामला सामने आया है. ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल में 16 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे कैदियों के बीच किसी बात को लेकर अचानक झड़प हो गई. देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि जेल प्रशासन को हालात संभालने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. बताया जा रहा है कि जेल के अंदर दो गुटों के कैदी आपस में भिड़ गए थे. सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिद्धू पर भी हमला किया गया.

रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला

जानकारी के मुताबिक, शाम के समय जेल अधिकारी रूटीन चेकिंग के लिए बैरकों की ओर गए थे. इसी दौरान गुस्साए कैदियों ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से जेल के अंदर अफरा-तफरी मच गई. हालात बिगड़ते देख अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

पुलिसकर्मी पर हमले की सूचना मिलते ही जेल सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिद्धू मौके पर पहुंचे और कैदियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान एक कैदी ने उनके सिर पर ईंट से हमला कर दिया. इस हमले में सुपरिटेंडेंट गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इसी घटना में डीसीपी सुरक्षा जगजीत सिंह के घुटने में भी चोट आई है और उन्हें भी अस्पताल में दाखिल किया गया है.

200 से ज्यादा कैदियों के शामिल होने का दावा

जेल से बाहर रिहा होकर आए एक व्यक्ति ने बताया कि एक बैरक के पास करीब 200 से 250 कैदियों ने पुलिस और जेल अधिकारियों पर हमला कर दिया था. उस व्यक्ति की मंगलवार को ही जमानत हुई थी. उसके अनुसार, हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जेल प्रशासन पूरी तरह असहाय नजर आ रहा था.

सूत्रों के अनुसार, सेंट्रल जेल में इससे पहले भी सुबह के समय दो गैंगों के कैदियों के बीच झगड़ा हुआ था. शाम को दोनों गुट फिर आमने-सामने आ गए और मामला हिंसक हो गया. इसी दौरान जब अधिकारी चेकिंग के लिए पहुंचे तो कैदियों ने हमला कर दिया.

12 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी

घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई. हालात काबू में करने के लिए 12 थानों की पुलिस फोर्स सेंट्रल जेल में तैनात करनी पड़ी. कई घंटों की मशक्कत के बाद देर रात जाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका.

पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. जेल के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. घटना की जानकारी जैसे ही जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर तक पहुंची, उन्होंने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली.

जेल के बाहर तनावपूर्ण माहौल

घटना के बाद सेंट्रल जेल के बाहर माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहा. चश्मदीदों के मुताबिक, जेल के अंदर से करीब 20 मिनट तक लगातार सायरन की आवाजें आती रहीं. देर रात तक जेल के बाहर वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी रहीं और एंबुलेंस व अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई.

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक जेल प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन हालात को देखकर साफ है कि सेंट्रल जेल के अंदर एक बड़ी और गंभीर घटना हुई है.

और पढ़ें
Published at : 17 Dec 2025 01:15 PM (IST)
Tags :
Ludhiana News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
महाराष्ट्र
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: 50% वर्क फ्रॉम होम...बढ़ते पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Delhi Pollution
VB–G RAM G Bill: VB–G RAM G आने कैसे मजदूरों को मिलेगा बड़ा फायदा! | New Mgnrega Bill | Congress
Delhi Air Pollution: दिल्ली में फैली जहरीली हवा..AQI 300 पार | Pollution | AQI | Rekha Gupta | BJP
Vipin Sharma की Inspiring Journey: Canada में संघर्ष, Chef और Editor की जिंदगी, Irrfan से मिली नई राह और Taare Zameen Par से मिली पहचान
Rahul Gandhi Germany visit : राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की पहली तस्वीर...सैम पित्रोदा के साथ दिखे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
महाराष्ट्र
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
हेल्थ
Dark Skin Diabetes: त्वचा का काला पड़ना दे सकता है डायबिटीज का इशारा, जानें कब हो जाएं सतर्क?
त्वचा का काला पड़ना दे सकता है डायबिटीज का इशारा, जानें कब हो जाएं सतर्क?
नौकरी
ब्रुनेई में काम करेंगे तो कितनी होगी कमाई, जानिए ब्रुनेई डॉलर की भारत में कीमत
ब्रुनेई में काम करेंगे तो कितनी होगी कमाई, जानिए ब्रुनेई डॉलर की भारत में कीमत
जनरल नॉलेज
3 लाख का सोना खरीदना ज्यादा फायदेमंद या चांदी, जानें 2050 में किसकी कितनी होगी कीमत?
3 लाख का सोना खरीदना ज्यादा फायदेमंद या चांदी, जानें 2050 में किसकी कितनी होगी कीमत?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget