Ludhiana Central Jail Violence: पंजाब के लुधियाना से एक बेहद हैरान करने वाला और गंभीर मामला सामने आया है. ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल में 16 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे कैदियों के बीच किसी बात को लेकर अचानक झड़प हो गई. देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि जेल प्रशासन को हालात संभालने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. बताया जा रहा है कि जेल के अंदर दो गुटों के कैदी आपस में भिड़ गए थे. सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिद्धू पर भी हमला किया गया.

रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला

जानकारी के मुताबिक, शाम के समय जेल अधिकारी रूटीन चेकिंग के लिए बैरकों की ओर गए थे. इसी दौरान गुस्साए कैदियों ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से जेल के अंदर अफरा-तफरी मच गई. हालात बिगड़ते देख अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

पुलिसकर्मी पर हमले की सूचना मिलते ही जेल सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिद्धू मौके पर पहुंचे और कैदियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान एक कैदी ने उनके सिर पर ईंट से हमला कर दिया. इस हमले में सुपरिटेंडेंट गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इसी घटना में डीसीपी सुरक्षा जगजीत सिंह के घुटने में भी चोट आई है और उन्हें भी अस्पताल में दाखिल किया गया है.

200 से ज्यादा कैदियों के शामिल होने का दावा

जेल से बाहर रिहा होकर आए एक व्यक्ति ने बताया कि एक बैरक के पास करीब 200 से 250 कैदियों ने पुलिस और जेल अधिकारियों पर हमला कर दिया था. उस व्यक्ति की मंगलवार को ही जमानत हुई थी. उसके अनुसार, हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जेल प्रशासन पूरी तरह असहाय नजर आ रहा था.

सूत्रों के अनुसार, सेंट्रल जेल में इससे पहले भी सुबह के समय दो गैंगों के कैदियों के बीच झगड़ा हुआ था. शाम को दोनों गुट फिर आमने-सामने आ गए और मामला हिंसक हो गया. इसी दौरान जब अधिकारी चेकिंग के लिए पहुंचे तो कैदियों ने हमला कर दिया.

12 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी

घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई. हालात काबू में करने के लिए 12 थानों की पुलिस फोर्स सेंट्रल जेल में तैनात करनी पड़ी. कई घंटों की मशक्कत के बाद देर रात जाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका.

पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. जेल के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. घटना की जानकारी जैसे ही जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर तक पहुंची, उन्होंने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली.

जेल के बाहर तनावपूर्ण माहौल

घटना के बाद सेंट्रल जेल के बाहर माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहा. चश्मदीदों के मुताबिक, जेल के अंदर से करीब 20 मिनट तक लगातार सायरन की आवाजें आती रहीं. देर रात तक जेल के बाहर वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी रहीं और एंबुलेंस व अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई.

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक जेल प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन हालात को देखकर साफ है कि सेंट्रल जेल के अंदर एक बड़ी और गंभीर घटना हुई है.