Punjab: पतंग लेने गए 10 साल के मासूम के साथ रेप की कोशिश, 60 साल का पड़ोसी गिरफ्तार

Punjab News: पंजाब के अमृतसर शहर से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. थाना डी डिवीजन के अंतर्गत आने वाले गेट खजाना इलाके में 60 साल के एक बुजुर्ग पड़ोसी पर 10 साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगा है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत और लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है.

पतंग उठाने गया था बच्चा

जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्चा अपने मोहल्ले में पतंग उठाने के लिए पास ही रहने वाले पड़ोसी तिलक राज के घर गया था. उस समय आरोपी घर में अकेला मौजूद था. आरोप है कि मौके का फायदा उठाकर उसने बच्चे को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की.

अचानक हुए इस हमले से बच्चा बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई. किसी तरह खुद को आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर वह वहां से भाग निकला. इसके बाद बच्चा सीधे अपने घर पहुंचा और पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई. यह सुनकर परिवार सदमे में आ गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी तिलक राज को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया कि आरोपी पहले भी उनके बेटे को कई बार डराता और धमकाता रहा है. आरोपी का बेटा फौज में है, जबकि बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है. वह खुद घर में अकेला रहता था. परिवार का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई न होती तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी.