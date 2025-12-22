हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: पंजाब में बढ़ता अपराध! सैलून से लौट रही लड़की के सिर में मारी गोली, बाइक सवार आरोपी फरार

Punjab: पंजाब में बढ़ता अपराध! सैलून से लौट रही लड़की के सिर में मारी गोली, बाइक सवार आरोपी फरार

Punjab New: पंजाब के तरन तारन में सैलून से काम खत्म कर घर लौट रही 23 साल की लड़की की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार आरोपी फरार हैं. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 22 Dec 2025 10:54 AM (IST)
Preferred Sources

Tarn Taran News: पंजाब में लगातार बढ़ते अपराधों के बीच तरन तारन जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली घटना सामने आई है. अमृतसर-बठिंडा नेशनल हाईवे-54 पर गांव रसूलपुर अड्डे के पास शनिवार शाम एक 23 साल की लड़की की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात उस वक्त हुई, जब लड़की सैलून से काम खत्म कर घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

सैलून से लौटते वक्त मारी गोली

मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान नवदीप कौर (23), पुत्री मंगल सिंह, निवासी गांव बनवालीपुर के रूप में हुई है. नवदीप कौर ने कुछ दिन पहले ही तरन तारन शहर के एक सैलून में काम करना शुरू किया था. शनिवार शाम करीब 5:30 बजे वह सैलून से छुट्टी कर अपने गांव लौटने के लिए रसूलपुर अड्डे पर ऑटो का इंतजार कर रही थी.

इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे. बिना किसी बहस के एक आरोपी ने नवदीप कौर के सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही वह वहीं गिर पड़ी, जबकि दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

अस्पताल में तोड़ा दम

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी. गंभीर हालत में नवदीप कौर को तरन तारन के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में गुस्सा और डर दोनों देखने को मिला.

मृतका के पिता मंगल सिंह ने आरोप लगाया कि गांव का ही युवक अर्जुन सिंह और उसका एक साथी उनकी बेटी को पहले भी परेशान करता था. उन्होंने कहा कि उन्हीं लोगों ने मिलकर नवदीप कौर की गोली मारकर हत्या की है. पिता ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर तरन तारन पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. डीएसपी डिटेक्टिव जगजीत सिंह और डीएसपी गोइंदवाल अतुल सोनी ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Published at : 22 Dec 2025 10:54 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Tarn Taran News
