Punjab: शादी से दो दिन पहले 29 साल के युवक ने किया सुसाइड, बाथरूम में लगा ली फांसी

Punjab News: पंजाब के कपूरथला में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक नौजवान कारोबारी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 29 साल का करण कुमार महाजन शिव कॉलोनी कपूरथला का रहने वाला था. उसकी शादी मात्र दो दिन बाद तय थी. इसी कारण घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक हुई यह घटना परिवार के लिए सदमे और शोक का कारण बन गई. इस दिन उनके घर में शगुन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिससे परिवार और करीबी इस खुशी के मौके की तैयारी में व्यस्त थे.

परिवार के सदस्यों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे करण घर की तीसरी मंजिल पर गया और वहां बाथरूम में फांसी लगा ली. काफी समय तक दिखाई न देने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की. जब बाथरूम का दरवाजा खोला गया, तो वहां का दृश्य देखकर चीख-पुकार मच गई. तुरंत परिवार ने उसे फांसी से नीचे उतारा और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शादी जालंधर की एक महिला से तय हुई

घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मृतक इकलौता बेटा था और उसकी शादी जालंधर की एक महिला से तय हुई थी. पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि करण जॉली मार्केट, कपूरथला में एक साहूकार था और उसका व्यवसाय ठीक-ठाक चल रहा था.

आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं

आत्महत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. यह घटना न केवल परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले में शोक और चौंकाने वाली खबर बनी हुई है. करीबी और परिवारजन इस दर्दनाक क्षण से उबरने की कोशिश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें -

पंजाब में 'गैंगस्टरां ते वार': 72 घंटों के 'ऑपरेशन प्रहार-2' में 3260 गिरफ्तार, 135 भगोड़े भी धरे गए