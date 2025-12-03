Punjab News: शानदार सड़कों से समृद्धि का सफर तय कर रहा पंजाब

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की शानदार नीतियों और कामों की बदौलत पंजाब तरक्की के एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा है. सड़क, पेयजल, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बिजली जैसे हर सेक्टर मान सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है. मान सरकार की साफ नीयत और दूरगामी विजन का फायदा पूरे पंजाब को मिल रहा है.

19,491 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू

किसी भी राज्य की तरक्की में वहां की सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इसी कड़ी में मान सरकार पंजाब में 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 19,000 किलोमीटर लंबी 7,373 लिंक सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन का काम करवा रही है.

योजनाबद्ध तरीके से हो रहे इस काम में सड़कों की पांच साल तक देखेरेख भी शामिल है. पंजाब में 3,424.67 करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत और उन्नयन पर खर्च होंगे. साथ ही 725.75 करोड़ रुपये पांच की देखभाल पर खर्च होंगे.

पंजाब के कोने-कोने तक पहुंची शानदार सड़कें

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब के कोने-कोने में शानदार सड़कों का निर्माण किया गया है. इसके साथ ही बड़े स्तर पर नई सड़कों का निर्माण कार्य जारी है. आंकड़ों की बात करें, तो पंजाब में कुल 30,237 लिंक सड़कें हैं, जिनकी कुल लंबाई 64,878 किलोमीटर है. इनमें तकरीबन 33,492 किलोमीटर सड़कें पंजाब मंडी बोर्ड की संरक्षण में हैं, जबकि 31,386 किलोमीटर सड़कें पी.डब्ल्यू.डी विभाग के तहत बनाई गई हैं.

पारदर्शी तरीके से हो रहा पूरा काम

मान सरकार पंजाब में लिंक सड़कों की मरम्मत का काम पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही है. इन सभी सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सारा कार्य पारदर्शी ढंग से हो रहा है.

एआई से हुआ सड़कों का सर्वेक्षण

मान सरकार ने जिन सड़कों को मरम्मत या अपग्रेडेशन की जरूरत है, उनका सर्वेक्षण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाया है. इस काम में पंजाब सरकार को तकरीबन 383.53 करोड़ रुपये की बचत हुई.

इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए पहली बार 'सड़क बुनियादी ढांचा विकास बैठक' भी आयोजित की गई. इस बैठक में मंडी बोर्ड के अधिकारी, ठेकेदार और एजेंसियां शामिल हुईं. इस मौके पर सभी को मान सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया कि लिंक सड़क प्रोजेक्ट के काम में गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता ना किया जाए.

