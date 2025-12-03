Tamil Nadu News: तमिलनाडु के नामक्कल जिले के पांडमंगलम गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां प.वेलूर निवासी 34 साल के श्रीधर, जो बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं, इंस्टाग्राम पर हुई एक दोस्ती के चलते बड़े धोखे का शिकार हो गए. श्रीधर काफी समय से शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे. इसी दौरान उनकी इंस्टाग्राम पर महाश्री नाम की महिला से दोस्ती हुई.

बात करते करते प्यार में बदली दोस्ती

बात करते करते दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. जब श्रीधर ने उसके बारे में जानकारी मांगी तो उसने बताया कि वह तिरुनेलवेली जिले के अंबासमुद्रम की रहने वाली है, उसकी उम्र 30 साल है और वह भी शादी के लिए दूल्हे की तलाश कर रही है. कुछ ही दिनों बाद उसने श्रीधर से शादी का प्रस्ताव रख दिया.

शादी की फोटों इंस्टाग्राम पर की पोस्ट

श्रीधर ने अपने परिवार को महाश्री के बारे में बताया. परिवार ने पहले आपत्ति जताई, लेकिन बाद में शादी के लिए तैयार हो गए. 30 नवंबर को पांडमंगलम स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में दोनों की शादी हुई. शादी में महाश्री के कुछ ही रिश्तेदार आए. शादी की फोटों भी दोनों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं.

लेकिन शादी के तीन दिन बाद ही श्रीधर के जीवन में बड़ा तूफान आ गया. अगले ही दिन सुबह कुछ लोग कार में बैठकर श्रीधर के घर पहुंचे और महाश्री पर हमला कर दिया. इससे घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया. पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए, उन्हें सुनकर श्रीधर और उनका परिवार दंग रह गया.

पुलिस ने मामले की जांच की शुरू

खुलासा हुआ कि महाश्री 30 साल की नहीं, बल्कि 42 साल की है. इतना ही नहीं वह पहले से शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे भी हैं, 15 साल की एक बेटी और 13 साल का बेटा. यह भी सामने आया कि महाश्री के पहले पति और उसके रिश्तेदारों ने ही उस पर हमला किया था. सच्चाई सामने आने के बाद श्रीधर और उनके परिवार ने महाश्री को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया. हंगामे के बीच महाश्री को शादी में पहनाई गई करीब 5 सोवरन सोने की ताली भी वापस ले ली गई. इस धोखे और अचानक हुए हमले की वजह से पूरा इलाका सदमे में है. प.वेलूर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.