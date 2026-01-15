पंजाब में ठंड की मार! राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता रद्द, स्कूलों के समय में बदलाव की मांग

Punjab School Timing: पंजाब में कड़ाके की ठंड और घनी धुंध के कहर के कारण स्टूडेंट्स के साथ-साथ टीचर और माता-पिता के बीच लगातार चिंता का माहौल बना हुआ है. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जहां एक तरफ राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं और अधिकारियों के महत्वपूर्ण ओरिएंटेशन प्रोग्राम को टाल दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ टीचर संगठनों ने सुबह के समय धुंध से बचाव के लिए स्कूलों के समय में तुरंत बदलाव की आवाज उठाई है. पंजाब के कई हिस्सों में विजिबिलिटी जीरो होने के कारण सड़कों पर बढ़ते खतरों ने माता-पिता और टीचरों की चिंता को बढ़ा दी है.

राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता रद्द

इस दौरान डायरेक्टर स्कूल का एजुकेशन पंजाब के स्पोर्ट्स विभाग ने लुधियाना जिले में आयोजित होने वाली 69वीं इंटर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल खेलों के प्रोग्राम में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है. विभाग के जारी ताजा निर्देशों के मुताबिक, 16 से 22 जनवरी तक होने वाली इन राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं को फिलहाल रद्द कर दी.

स्कूल समय 10 से 3 बजे तक करने की मांग

मास्टर काडर यूनियन ने राज्य में बढ़ रही शीत लहर और जीरो विजिबिलिटी को देखते हुए शिक्षा विभाग से स्कूलों का समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक करने की पुरजोर मांग की है. यूनियन के राज्य उप प्रधान जगजीत सिंह साहनेवाल और जिला जनरल सचिव गुरप्रीत सिंह दोराहा ने कहा कि धुंध के कारण दूर-दराज से आने वाले स्टूडेंट्स और टीचरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी भी लगातार गिर रही है.

यूनियन नेताओं ने स्पष्ट किया कि वह बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर छुट्टियों में वृद्धि न करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की रिवीजन जरूरी है, लेकिन गिरते तापमान के बीच समय परिवर्तन में देरी करना किसी बड़े हादसे को न्यौता देने के बराबर है.