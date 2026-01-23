हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब-हरियाणा में झमाझम बारिश, किसानों को बड़ी राहत, शहरों में जनजीवन प्रभावित

पंजाब-हरियाणा में झमाझम बारिश, किसानों को बड़ी राहत, शहरों में जनजीवन प्रभावित

Weather Update: पंजाब और हरियाणा में हुई बारिश से किसानों को राहत मिली है. हालांकि तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ और हादसे भी सामने आए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 23 Jan 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब और हरियाणा में लंबे समय से चले आ रहे शुष्क दौर के बाद शुक्रवार (23 जनवरी) को आखिरकार व्यापक बारिश हुई. कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई. खेतों को पानी मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे, वहीं शहरों में कुछ समय के लिए जनजीवन प्रभावित भी हुआ. मौसम के इस बदले मिजाज ने ठंडक तो बढ़ाई, लेकिन तेज हवा और पानी ने दिक्कतें भी खड़ी कीं.

चंडीगढ़ में हादसे, बच्चे घायल

चंडीगढ़ के मनीमाजरा इलाके में भारी बारिश के दौरान एक मकान की छत गिरने से 16, 15 और 11 साल के तीन बच्चे घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है.

बारिश के दौरान जगह-जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आईं. एक मामले में बड़ा पेड़ एक बुजुर्ग दंपती के घर के बरामदे पर गिरा, लेकिन सौभाग्य से दोनों सुरक्षित रहे.

तेज हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए. एक घटना में पेड़ गिरने से दो कारों को नुकसान पहुंचा. कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति कुछ समय के लिए बाधित रही. बारिश के चलते कई शहरों और कस्बों में ट्रैफिक जाम की खबरें भी आईं, जिससे लोगों को दफ्तर और अन्य कामों के लिए निकलने में परेशानी हुई.

चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भारी बारिश के दौरान फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा गिर गया. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और मरम्मत का काम तुरंत करा दिया गया. समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया.

इन शहरों में हुई बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, बठिंडा, फरीदकोट, गुरदासपुर, मानसा और रूपनगर में बारिश दर्ज की गई. चंडीगढ़ में भी अच्छी बारिश हुई, जहां न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रहा.

मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा में करनाल का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस, हिसार 12.3 डिग्री, अंबाला 12 डिग्री, गुरुग्राम 13.5 डिग्री और सिरसा 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं पंजाब में अमृतसर में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री, पटियाला 12 डिग्री, पठानकोट 11.4 डिग्री, बठिंडा 11 डिग्री और फरीदकोट 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा.

किसानों के लिए राहत की खबर

बारिश से सबसे ज्यादा राहत किसानों को मिली है. मोहाली के किसान गुरनाम सिंह ने कहा कि मानसून के बाद अच्छी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन इस बारिश से फसलों को फायदा होगा.

उनकी बस यही चिंता है कि तेज हवाएं फसलों को नुकसान न पहुंचाएं. विशेषज्ञों का भी मानना है कि यह बारिश रबी फसलों, खासकर गेहूं के लिए फायदेमंद साबित होगी क्योंकि इससे मिट्टी में जरूरी नमी मिलेगी.

मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार देर रात से ही पूरे इलाके में मौसम खराब बना हुआ है और आगे भी कुछ समय तक बादल छाए रह सकते हैं. कुल मिलाकर, बारिश ने जहां किसानों को बड़ी राहत दी है, वहीं शहरों में जलभराव, बिजली समस्या ने परेशान किया है.

Published at : 23 Jan 2026 08:34 PM (IST)
WEATHER UPDATE HARYANA NEWS PUNJAB NEWS
