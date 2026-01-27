T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले बांग्लादेश की टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को मौका देने का फैसला चर्चा में रहा और अब बांग्लादेशी मीडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईसीसी ने बांग्लादेश के 100 से ज्यादा पत्रकारों की मान्यता (एक्रिडिटेशन) आवेदन खारिज कर दी है, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है.

130 से 150 पत्रकारों के आवेदन खारिज

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए करीब 130 से 150 बांग्लादेशी पत्रकारों ने आवेदन किया था, लेकिन उनकी जानकारी के मुताबिक किसी को भी आईसीसी से मान्यता नहीं मिली.

अमजद हुसैन ने कहा, “जहां तक मुझे पता है, सभी बांग्लादेशी पत्रकारों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं. इस साल 130 से 150 पत्रकारों ने आवेदन किया था, लेकिन किसी को भी मंजूरी नहीं मिली है.”

पहले मिली मंजूरी, फिर अचानक रद्द

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ फोटो जर्नलिस्ट्स को पहले मंजूरी मिल गई थी, लेकिन बाद में उनकी एक्रिडिटेशन भी रद्द कर दी गई. बांग्लादेशी पत्रकार मीर फरीद ने बताया कि उन्हें 20 जनवरी को आईसीसी मीडिया विभाग से अप्रूवल ईमेल और वीजा सपोर्ट लेटर भेजा गया था. हालांकि कुछ दिन बाद ही एक और ईमेल आया, जिसमें मेरा आवेदन खारिज कर दिया गया था.

सीनियर पत्रकारों ने जताया विरोध

बांग्लादेशी पत्रकारिता जगत में इस फैसले को लेकर नाराजगी साफ दिखाई दे रही है. सीनियर पत्रकार आरिफुर रहमान बाबू, जिन्होंने 1996 वर्ल्ड कप को कवर किया था, ने कहा कि उन्हें भी इस बार मान्यता नहीं दी गई. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई टीम टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं भी ले रही हो, तब भी आईसीसी के एसोसिएट मेंबर देशों के पत्रकारों को आमतौर पर मान्यता (एक्रिडिटेशन) मिलती है.

आरिफुर, जो बांग्लादेश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (BSJA) के अध्यक्ष भी हैं, ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर बांग्लादेश स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन (BSPA) और बांग्लादेश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स कम्युनिटी (BSJC) से बात करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे.

ICC की चुप्पी से बढ़ा सवाल

फिलहाल आईसीसी के मीडिया विभाग की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले यह विवाद और गहराता नजर आ रहा है. बांग्लादेश-आईसीसी विवाद अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मीडिया और पत्रकारिता तक भी पहुंच चुका है.