Punjab Development: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शानदार सुविधाओं का विकास किया जा रहा है. मान सरकार द्वारा किए गए कामों और उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस पंजाब विकास की नई कहानी गढ़ रहा है.

पंजाब में कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और परिवहन जैसे क्षेत्रों में खूब काम किए गए हैं. नतीजतन पंजाब के हर क्षेत्र में बेहतरीन स्कूल, अस्पताल हैं, फ्री बिजली मिल रही है, अच्छी सड़कें बनी हैं और आमजन के लए सरकारी बसों की शानदार सुविधा उपलब्ध है.

अत्याधुनिक बस टर्मिनल की सौगात

पंजाब में मान सरकार ने बड़े बस टर्मिनलों को अत्याधुनिक बनाने का काम शुरू किया है. इन बस टर्मिनलों पर यात्रियों को शानदार सुविधाएं मिलेंगी. पंजाब सरकार ने लुधियाना, जालंधर, संगरूर, पटियाला और बठिंडा के बस टर्मिनलों को पीपीपी मॉडल के तहत आधुनिक करने की योजना बनाई है. इन टर्मिनलों पर पंजाब के विभिन्न शहरों से रोजाना, लाखों लोग सफ़र करते हैं.

आंकड़ों की बात करें तो, सिर्फ लुधियाना और जालंधर में ही 75,000 से 1 लाख यात्री रोज यात्रा करते है, जबकि पटियाला और बठिंडा में रोजाना 50,000 यात्री आते है. इन बस टर्मिनलों को विकसित किया जाएग. इनपर अत्याधुनिक सुख-सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.

शहरी हब बनेंगे बस टर्मिनल

मान सरकार की योजना के अनुसार पंजाब के बड़े शहरों में मौजूद इन नए टर्मिनलों में बेहतर वेटिंग एरिया, साफ- सुथरे शौचालय, अच्छी लाइटिंग की सुविधा होगी. इसके साथ ही ढांचागत पार्किंग सिस्टम और सुरक्षित बोर्डिंग व्यवस्था होगी, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े. ये बस टर्मिनल उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर की शानदार तस्वीर पेश करेंगे.

इसके साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लए टर्मिनलों तक बना किसी परेशानी के पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी. इन टर्मिनलों में दुकानें, ऑफिस और अन्य सुविधाएं भी होंगी, जिससे ये सिर्फ बस टर्मिनल नहीं बिल्क शहरी हब बन जाएंगे.

पंजाब में तरक्की की नई तस्वीर दिख रही

पंजाब में नई बसों के आने से और पांच बस टर्मिनलों के आधुनिकीकरण से आमजन को बड़ा लाभ मिलेगा. नए बस टर्मिनलों पर पंजाब के कोने-कोने से सफर करने वाले यात्रियों को शानदार सुविधाओं का अनुभव मिलेगा.

नई बसों से महिला यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. महिलाओं का सफर और आसान होगा. इसके साथ ही राज्य के हर कोने तक पहुंचने के लए बसों की उपलब्धता बढ़ेगी. इससे हर दन सफर करने वाले लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा. आमजन के जीवन में बदलाव लाना ही मान सरकार का संकल्प है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार इस दिशा में खूब काम कर रही है.

