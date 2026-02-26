हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: मान सरकार का 'मिशन ट्रांसपोर्ट', 5 बड़े शहरों में बनेंगे हवाई अड्डे जैसे अत्याधुनिक बस टर्मिनल

Punjab: मान सरकार का 'मिशन ट्रांसपोर्ट', 5 बड़े शहरों में बनेंगे हवाई अड्डे जैसे अत्याधुनिक बस टर्मिनल

Punjab Development: भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में कानून व्यवस्था हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और परिवहन में विकास हुआ, साथ ही फ्री बिजली व बस सुविधाओं से आमजन को लाभ मिला.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 26 Feb 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab Development: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शानदार सुविधाओं का विकास किया जा रहा है. मान सरकार द्वारा किए गए कामों और उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस पंजाब विकास की नई कहानी गढ़ रहा है. 

पंजाब में कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और परिवहन जैसे क्षेत्रों में खूब काम किए गए हैं. नतीजतन पंजाब के हर क्षेत्र में बेहतरीन स्कूल, अस्पताल हैं, फ्री बिजली मिल रही है, अच्छी सड़कें बनी हैं और आमजन के लए सरकारी बसों की शानदार सुविधा उपलब्ध है.  

अत्याधुनिक बस टर्मिनल की सौगात 

पंजाब में मान सरकार ने बड़े बस टर्मिनलों को अत्याधुनिक बनाने का काम शुरू किया है. इन बस टर्मिनलों पर यात्रियों को शानदार सुविधाएं मिलेंगी. पंजाब सरकार ने लुधियाना, जालंधर, संगरूर, पटियाला और बठिंडा के बस टर्मिनलों को पीपीपी मॉडल के तहत आधुनिक करने की योजना बनाई है. इन टर्मिनलों पर पंजाब के विभिन्न शहरों से रोजाना, लाखों लोग सफ़र करते हैं.

आंकड़ों की बात करें तो, सिर्फ लुधियाना और जालंधर में ही 75,000 से 1 लाख यात्री रोज यात्रा करते है, जबकि पटियाला और बठिंडा में रोजाना 50,000 यात्री आते है. इन बस टर्मिनलों को विकसित किया जाएग. इनपर अत्याधुनिक सुख-सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. 

शहरी हब बनेंगे बस टर्मिनल

मान सरकार की योजना के अनुसार पंजाब के बड़े शहरों में मौजूद इन नए टर्मिनलों में बेहतर वेटिंग एरिया, साफ- सुथरे शौचालय, अच्छी लाइटिंग की सुविधा होगी. इसके साथ ही ढांचागत पार्किंग सिस्टम और सुरक्षित बोर्डिंग व्यवस्था होगी, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े. ये बस टर्मिनल उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर की शानदार तस्वीर पेश करेंगे.  

इसके साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लए टर्मिनलों तक बना किसी परेशानी के पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी. इन टर्मिनलों में दुकानें, ऑफिस और अन्य सुविधाएं भी होंगी, जिससे ये सिर्फ बस टर्मिनल नहीं बिल्क शहरी हब बन जाएंगे. 

पंजाब में तरक्की की नई तस्वीर दिख रही  

पंजाब में नई बसों के आने से और पांच बस टर्मिनलों के आधुनिकीकरण से आमजन को बड़ा लाभ मिलेगा. नए बस टर्मिनलों पर पंजाब के कोने-कोने से सफर करने वाले यात्रियों को शानदार सुविधाओं का अनुभव मिलेगा.  

नई बसों से महिला यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. महिलाओं का सफर और आसान होगा. इसके साथ ही राज्य के हर कोने तक पहुंचने के लए बसों की उपलब्धता बढ़ेगी. इससे हर दन सफर करने वाले लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा. आमजन के जीवन में बदलाव लाना ही मान सरकार का संकल्प है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह  मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार इस दिशा में खूब काम कर रही है.

Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.

Published at : 26 Feb 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Bhagwant Singh Mann Punjab Development
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Punjab: मान सरकार का 'मिशन ट्रांसपोर्ट', 5 बड़े शहरों में बनेंगे हवाई अड्डे जैसे अत्याधुनिक बस टर्मिनल
Punjab: मान सरकार का 'मिशन ट्रांसपोर्ट', 5 बड़े शहरों में बनेंगे हवाई अड्डे जैसे अत्याधुनिक बस टर्मिनल
पंजाब
Gurdaspur News: ISI के इशारे पर हुई जवानों की हत्या! पंजाब पुलिस ने नाकाम की बड़े हमले की साजिश
गुरदासपुर में ISI के इशारे पर हुई जवानों की हत्या, पंजाब पुलिस ने नाकाम की बड़े हमले की साजिश
पंजाब
पंजाब की महिलाओं को इस दिन से मिलेंगे 1000 रुपये! सीएम भगवंत मान ने खुद बता दी तारीख
पंजाब की महिलाओं को इस दिन से मिलेंगे 1000 रुपये! सीएम भगवंत मान ने खुद बता दी तारीख
पंजाब
Punjab: 9वीं क्लास के स्टूडेंट ने घर में लगाई फांसी, पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से रहता था परेशान
Punjab: 9वीं क्लास के स्टूडेंट ने घर में लगाई फांसी, पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से रहता था परेशान
Advertisement

वीडियोज

AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य के मठ में रहीं भूमिका द्विवेदी का दावा- सखी के साथ सोते हैं अविमुक्तेश्वरानंद...
शंकराचार्य के मठ में रहीं भूमिका द्विवेदी का दावा- सखी के साथ सोते हैं अविमुक्तेश्वरानंद...
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
The Kerala Story ने कितनी की थी कमाई? विवाद और प्रोपगैंडा के आरोपों के बावजूद बनी ब्लॉकबस्टर
विवादों में घिरी ‘द केरल स्टोरी’ ने छापे थे कितने करोड़? आरोपों के बावजूद रही ब्लॉकबस्टर
हेल्थ
HIV Cases In Bihar: बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
ट्रेंडिंग
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget