शर्मनाक! पंजाब में पत्नी की चिता के सामने पति को पीटा, ससुराल वालों ने तोड़ा दामाद का हाथ

Funeral Violence Case: पंजाब के अबोहर के इंदिरा नगर में बीती देर शाम एक अजीब और तनावपूर्ण वाक्या सामने आई, जहां एक महिला के अंतिम संस्कार के दौरान अचानक माहौल लड़ाई में बदल गया. विवाद इतना बढ़ गया कि मृतका के पति सोनू को उसके ससुराल वालों ने बुरी तरह पीट दिया. इस घटना के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को मृतक का अंतिम संस्कार खुद करवाना पड़ा.

पुलिस के अनुसार, विवाद उस वक्त बढ़ा जब अंतिम संस्कार के दौरान ससुराल पक्ष ने अचानक मृतका के पति सोनू पर हमला कर उसे घायल कर दिया. इस हमले के बाद सोनू बुरी तरह घायल हो गया और उसका एक हाथ भी टूट गया. घटना की जानकारी मिलते ही सिटी वन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया और ससुराल वालों को फटकार लगाई, जिन्होंने अंतिम संस्कार में बाधा डालने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने अपनी मौजूदगी में मृतका महिला का अंतिम संस्कार करवाया.

ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप

जानकारी के मुताबिक, घायल पति सोनू दशमेश नगर का निवासी है. घायल सोनू ने बताया कि उसकी पत्नी खुशबू की करीब चार महीने पहले सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई थी और इसके बाद उसे टीबी भी हो गया था.

सोनू के अनुसार वह अपने दो बच्चों की परवरिश करते हुए अपनी पत्नी के इलाज के लिए लगातार प्रयास कर रहा था और उसने इसके लिए हजारों रुपये का कर्ज भी लिया था. सोनू ने आरोप लगाया कि जब उसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए अपने ससुराल वालों से मदद मांगी तो किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया.

अंतिम संस्कार के दौरान बढ़ी हिंसा

सोनू ने बताया कि अंतिम संस्कार के दौरान स्थिति तब बिगड़ी जब वह कल शाम को अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार रस्मों के अनुसार कर रहा था तो उसके सालों ने उसकी पत्नी के शव को ले जाने की कोशिश की. पति ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद वह बुरी तरह से घायल हो गया. सोनू ने कहा कि उसकी पत्नी की मौत के बाद उसके ससुराल वाले उसके खिलाफ केस दर्ज कराने और पैसे वसूलने के इरादे से यहां पहुंचे थे.

हालांकि, सोनू ने दावा किया कि उसका पूरा पड़ोस उसकी पत्नी के इलाज के लिए किए जा रहे प्रयासों का गवाह है, इसी वजह से पुलिस ने उसके ससुराल वालों की मांगों को नजरअंदाज कर लाश को अंतिम संस्कार के लिए उसके हवाले कर दिया.

घायल पति ने की कार्रवाई की मांग

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ससुराल वाले को फटकार लगाई. घायल सोनू को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घायल सोनू ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.