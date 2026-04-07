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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Elections 2027: पंजाब चुनाव से पहले नई पार्टी का ऐलान, क्या है नवजोत सिद्धू का मकसद? खुद बताया

Punjab Elections 2027: पंजाब चुनाव से पहले नई पार्टी का ऐलान, क्या है नवजोत सिद्धू का मकसद? खुद बताया

Punjab politics: Navjot Kaur Sidhu ने पंजाब चुनाव के पहले नई पार्टी का ऐलान किया है. आखिर उनका मकसद क्या है, उन्होंने इस पर खुद बात की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 07 Apr 2026 11:09 AM (IST)
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पंजाब में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में अहम बदलाव हो रहे हैं. बीते दिनों एच एस फुल्का ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए. अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है. पार्टी का नाम है- भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी.

सिद्धू ने यह कदम कांग्रेस आलाकमान पर सीएम पद के बदले पैसे लेने के आरोपों के बाद उठाया है. चर्चा थी कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकतीं हैं. हालांकि सभी अटकलों और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए सिद्धू ने नए राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया. 

नवजोत कौर का करियर कैसा रहा?

कौर 2012 में BJP के टिकट पर अमृतसर पूर्व से MLA चुनी गई थीं और उन्होंने मुख्य संसदीय सचिव (स्वास्थ्य) के तौर पर भी काम किया था. 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले, वह अपने पति के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई थीं.कौर पंजाब कांग्रेस के प्रमुख वारिंग पर लगातार हमले कर रही थीं. उन पर राज्य इकाई को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रही थीं और उन्हें अब तक का सबसे भयानक, अयोग्य और भ्रष्ट अध्यक्ष बता रही थीं. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखा हमला किया था. 6 फरवरी को, पंजाब के प्रभारी कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने घोषणा की कि कौर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है.

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क्या नई पार्टी बनाने का मकसद?

अब सवाल है कि चुनाव से पहले पार्टी बनाने का मकसद क्या है? सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने एक बयान में कौर ने मैं पंजाब को उसकी खोई हुई पुरानी शान एक 'स्वर्ण राज्य' के रूप में वापस दिलाने की दिशा में आगे बढ़ाऊंगी. एक ऐसा राज्य जहाँ लोग केवल प्रेम, मिल-बांटकर रहने, न्याय, स्वतंत्रता के अधिकार और आजादी की शक्ति को जानें और जहां वे बिना किसी बाहरी दखल के, निस्वार्थ सेवा तथा आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य से काम करते हुए अपने लक्ष्यों, मूल्यों और दृष्टिकोण को प्राप्त करें.

वहीं उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल, कांग्रेस में ही हैं. पंजाब कांग्रेस के प्रमुख रह चुके सिद्धू यूं तो पार्टी गतिविधियों से दूर हैं लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से सांसद राहुल गांधी और केरल स्थित वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर अभी भी बतौर कवर लगी हुई है.

Published at : 07 Apr 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Navjot Sidhu Punjab Politics PUNJAB NEWS Punjab Elections 2027
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