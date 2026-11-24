पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है. गठबंधन के ऐलान के मौके पर अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इसे राजनीतिक नहीं, बल्कि इमोशनल गठबंधन बताया. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन पंजाब, देश और सिख कौम के हित में है और कहा कि वह सीट बंटवारे की चर्चा बाद में करेंगे.

सुखबीर सिंह बादल ने गठबंधन को लेकर कहा, "आज बड़ा शुभ दिन है. इस शुभ दिन पर गठबंधन हो रहा है. ये सिर्फ राजनीतिक नहीं इमोशनल गठबंधन है. पंजाब, देश और सिख कौम के हित का गठबंधन है."

पंजाब में 2027 चुनाव से पहले नए गठबंधन की तैयारी, BSP के साथ आएंगे अमृतपाल सिंह?

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल कोई नई पार्टी नहीं है, बल्कि देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है. बादल ने पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान सबसे पहला मोर्चा प्रकाश सिंह बादल ने निकाला था. उन्होंने कहा, "प्रकाश सिंह बादल और वाजपेयी जी ने 1996 में एक रिश्ता जोड़ा था. आज फिर से उसकी जरूरत है."

पंजाब में गैंगस्टर और माफिया राज खत्म करने की बात

सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में गैंगस्टर और माफिया राज कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब की जवानी बचाने के लिए नशा खत्म करना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े मसलों और दूसरे मुद्दों पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बैठकर बातचीत करने का भरोसा दिया है. बादल ने कहा कि जैसे उनके पिता प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब की सेवा की थी, वैसा ही माहौल फिर से बनाया जाएगा.

सुखबीर बादल ने बताया कि 8 तारीख को प्रकाश सिंह बादल का जन्मदिन है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोगा आने की बात कही है. उन्होंने कहा कि पंजाब का बच्चा-बच्चा चाहता है कि राज्य में शांति हो.

'अच्छा हुआ बिल्ली थैले से बाहर आ गई', BJP-अकाली गठबंधन पर राजा वडिंग का तंज

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन में अकाली दल की भूमिका को लेकर साफ किया कि अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा भी अकाली दल से ही होगा.