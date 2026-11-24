पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच अलायंस का ऐलान, 24 नवंबर, बुधवार को हो जाएगा. 6 साल बाद दोबारा हो रहे इस अलांयस को कई नजरियों से देखा जा रहा है. सियासी गलियारों में दावा है कि शिअद-बीजेपी, अमृतपाल सिंह की अगुवाई वाले वारिस पंजाब दे और शिअद पुनर के डर से भी अलायंस कर रहे हैं.

यह अलायंस तो हो रहा है लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि शिअद प्रधान सुखबीर सिंह बादल और पंजाब बीजेपी चीफ केवल सिंह ढिल्लों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

दावा है कि वारिस पंजाब दे अकाली दल के उस वोट बैंक में सेंध लगा रहा था, जो अकाली दल से नाराज होकर उससे दूर हो गया था. अकाली दल को भी यह चिंता थी कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होता और पार्टी पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं करती तो पंथक वोट बैंक लगातार बिखरता रहेगा. एक तरफ ज्ञानी हरप्रीत सिंह की नाराजगी के बाद अलग अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की मौजूदगी और दूसरी तरफ वारिस पंजाब दे की राजनीति ने अकाली दल के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी.

पंथक वोट फिर से होंगे एकजुट?

इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी और अकाली दल से अलग हुए ये पंथक वोटों के समूह अब फिर से एकजुट होंगे? वारिस पंजाब दे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिह्न हासिल करने की है. पार्टी ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है. ऐसे में चुनाव में कम समय बचने के बीच पार्टी के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न पर मैदान में उतारना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

दूसरी तरफ, अगर अकाली दल का चुनाव चिह्न तराजू मैदान में आता है और बीजेपी का साथ मिलता है तो अकाली दल से दूर हुआ पंथक वोट बैंक फिर से उसके साथ जुड़ सकता है.

आम आदमी पार्टी पर क्या होगा असर?

एबीपी न्यूज़ के रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल के अनुसार बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन का असर सिर्फ इन दोनों पार्टियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी पड़ सकता है. 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और अकाली दल, दोनों के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई थी. अब दोनों पुरानी पार्टियों के एक साथ आने से पंजाब की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं.

हालांकि, आम आदमी पार्टी के पास महिलाओं को आर्थिक सहायता देने और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं का आधार है, जिसका ग्रामीण इलाकों में असर बताया जा रहा है. ऐसे में सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पुरानी राजनीतिक पकड़ वापस हासिल करने की चुनौती होगी.

बीजेपी क्या करेगी कोशिश?

वहीं, बीजेपी की कोशिश शहरी इलाकों में अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रहेगी. सीटों के बंटवारे को लेकर भी बीजेपी की भूमिका पहले के मुकाबले बढ़ सकती है. 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्रवार प्रदर्शन को आधार बनाकर बीजेपी उन सीटों पर अपना दावा मजबूत कर सकती है, जहां वह पहले या दूसरे स्थान पर रही थी.

भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पंजाब में कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसका वोट शेयर 18.56 प्रतिशत रहा, जबकि अकाली दल को केवल एक सीट मिली. ऐसे में 2017 के चुनाव की तरह अकाली दल को 90-94 और बीजेपी को 23 सीटें देने वाला पुराना फॉर्मूला इस बार लागू होगा या नहीं, यह देखना होगा.

बीजेपी के लिए भी यह गठबंधन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब में उसके पास फिलहाल सीमित विधानसभा प्रतिनिधित्व है. ऐसे में सत्ता में वापसी की संभावनाओं को लेकर अकाली दल के साथ गठबंधन उसके लिए भी जरूरी माना जा रहा है. कुल मिलाकर यह गठबंधन दोनों दलों के लिए राजनीतिक जरूरत और रणनीतिक मजबूरी, दोनों के रूप में देखा जा रहा है.