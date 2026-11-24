पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है. इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल (SAD) के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आज बड़ा शुभ दिन है, इस शुभ दिन पर गठबंधन हो रहा है. ये राजनीतिक नहीं इमोशनल गठबंधन है और ये गठबंधन पंजाब नहीं देश और सिख कौम के हित का गठबंधन है.

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