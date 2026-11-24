पंजाब में BJP-अकाली दल का गठबंधन, सुखबीर सिंह बादल बोले- राज्य में गैंगस्टर और माफियाओं का राज
पंजाब में BJP-अकाली दल का गठबंधन, सुखबीर सिंह बादल बोले- राज्य में गैंगस्टर और माफियाओं का राज
Background
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है. इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल (SAD) के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आज बड़ा शुभ दिन है, इस शुभ दिन पर गठबंधन हो रहा है. ये राजनीतिक नहीं इमोशनल गठबंधन है और ये गठबंधन पंजाब नहीं देश और सिख कौम के हित का गठबंधन है.
(ये खबर अपडेट हो रही है)
पंजाब में BJP-अकाली दल का गठबंधन, सुखबीर सिंह बादल बोले- राज्य में गैंगस्टर और माफियाओं का राज
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है. इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल (SAD) के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आज बड़ा शुभ दिन है, इस शुभ दिन पर गठबंधन हो रहा है. ये राजनीतिक नहीं इमोशनल गठबंधन है और ये गठबंधन पंजाब नहीं देश और सिख कौम के हित का गठबंधन है.
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