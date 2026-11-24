पंजाब की राजनीति में करीब छह साल बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) फिर साथ आ गए हैं. 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के मौके पर दोनों दलों ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की औपचारिक घोषणा की. दोनों पार्टियों के बीच यह गठबंधन ऐसे समय में हुआ है, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है. सवाल है कि बीजेपी और अकाली दल के साथ आने से राज्य की राजनीति में क्या बदलाव हो सकते हैं? दोनों दलों को इससे क्या हासिल हो सकता है और उनके सामने कौन-सी चुनौतियां हैं?

छह साल पहले क्यों टूटा था गठबंधन?

बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन करीब 24 साल तक चला. दोनों पार्टियां 1996 से 2020 तक साथ रहीं. 1997 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की थी. इसके बाद 2007 और 2012 में भी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई.

लेकिन सितंबर 2020 में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर दोनों दलों के रिश्ते बिगड़ गए. पंजाब में किसानों का आंदोलन तेज हो रहा था. अकाली दल ने इन कानूनों का विरोध किया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया. इसके बाद अकाली दल ने एनडीए से अपना करीब 24 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया.

किसानों के विरोध के बाद नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए. हालांकि, कानून वापस होने के बाद भी दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक दूरी बनी रही.

2022 के चुनाव में दोनों दलों का क्या प्रदर्शन रहा?

गठबंधन टूटने के बाद 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा. इसका नतीजा दोनों के लिए कमजोर रहा.

पार्टी 2017 की सीटें 2022 की सीटें आम आदमी पार्टी 20 92 कांग्रेस 77 18 शिरोमणि अकाली दल 15 3 बीजेपी 3 2

2022 में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई. अकाली दल का प्रदर्शन उसके इतिहास के सबसे कमजोर चुनावी नतीजों में शामिल रहा. बीजेपी को सिर्फ दो सीटें मिलीं.

वोट शेयर में भी बड़ा अंतर दिखा. 2022 में AAP को 42.01 फीसदी, कांग्रेस को 22.98 फीसदी, अकाली दल को 18.38 फीसदी और बीजेपी को 6.6 फीसदी वोट मिले थे. 2017 में अकाली दल का वोट शेयर 25.24 फीसदी और बीजेपी का 5.39 फीसदी था.

बीजेपी को अकाली दल के साथ आने से क्या फायदा हो सकता है?

पंजाब में बीजेपी का पारंपरिक आधार मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक इलाकों में रहा है. वहीं अकाली दल का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और सिख मतदाताओं के कुछ वर्गों में रहा है.

पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में आधे से अधिक सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं. राज्य की 2.77 करोड़ आबादी में लगभग 1.73 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. ऐसे में ग्रामीण मतदाताओं का महत्व काफी अधिक है.

अकाली दल के साथ गठबंधन होने पर बीजेपी को उन इलाकों तक पहुंच बनाने का अवसर मिल सकता है, जहां उसका संगठन पारंपरिक रूप से कमजोर रहा है. किसानों और ग्रामीण मतदाताओं के बीच अकाली दल की राजनीतिक पहुंच बीजेपी के लिए उपयोगी हो सकती है.

बीजेपी के पास केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्तर का संगठनात्मक नेटवर्क है. वह पंजाब में अपने शहरी आधार से आगे बढ़कर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाना चाहती है.

अकाली दल को गठबंधन से क्या मिलेगा?

अकाली दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने राजनीतिक आधार को फिर से मजबूत करने की है. 2022 के चुनाव में पार्टी तीन सीटों पर सिमट गई थी. विधानसभा में अब उसके दो विधायक रह गए हैं.

इसके अलावा अकाली दल के भीतर भी मतभेद और अलग-अलग धड़े सक्रिय हैं. अमृतपाल सिंह से जुड़े अकाली दल (वारिस पंजाब दे) और अन्य अकाली गुटों की मौजूदगी ने पारंपरिक अकाली राजनीति को प्रभावित किया है.

बीजेपी के साथ गठबंधन से अकाली दल को राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक नेटवर्क, संसाधनों और चुनावी सहयोग का लाभ मिल सकता है. वहीं बीजेपी के साथ आने से पार्टी को अपने पुराने एनडीए संबंधों को फिर से सक्रिय करने का अवसर मिलेगा.

लेकिन इसके साथ एक जोखिम भी है. 2020 के किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल ने बीजेपी से दूरी बनाई थी. अब उसी पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन करने पर उसे किसानों और अपने पुराने समर्थकों के सवालों का जवाब देना पड़ सकता है.

सबसे बड़ा सवाल: कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी दोनों पार्टियां?

पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं. पिछले गठबंधन में अकाली दल 94 और बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी. लेकिन इस बार बीजेपी पहले जितनी कम सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं दिख रही.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 22 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी करीब 55 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि अकाली दल उसे लगभग 45 सीटें देने के पक्ष में है. इससे साफ है कि सीट बंटवारे को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अलग आंकड़े सामने आए हैं.

एक और महत्वपूर्ण सवाल मुख्यमंत्री चेहरे का है. अकाली दल चाहता है कि उसके नेता को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया जाए. बीजेपी की ओर से इस मांग को लेकर सहमति स्पष्ट नहीं है.

कांग्रेस और AAP की प्रतिक्रिया क्या है?

गठबंधन की चर्चा जब शुरू हुई थी तभी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे. कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने 23 नवंबर को अमृतसर में इसे 'शुद्ध अवसरवाद' बताया. उन्होंने सवाल किया कि 2020 में जिन मुद्दों को लेकर दोनों दल अलग हुए थे, क्या वे मुद्दे अब सुलझ गए हैं? उन्होंने कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन का भी जिक्र किया.

वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गठबंधन के चुनावी प्रभाव को कम करके आंकते हुए कहा कि इससे पंजाब की राजनीति में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.

दूसरी तरफ कांग्रेस खुद भी अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है. पार्टी के नेता अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान चला रहे हैं और संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. AAP सरकार के सामने अपने पांच साल के कामकाज और सत्ता विरोधी सवालों का जवाब देने की चुनौती होगी.

पंजाब की राजनीति में आगे क्या बदल सकता है?

बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन से पंजाब में चुनावी मुकाबले की संरचना बदल सकती है. अब तक AAP, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल अलग-अलग राजनीतिक ताकतों के रूप में मैदान में थे. दोनों पुराने सहयोगियों के एक साथ आने से सीटों का बंटवारा, ग्रामीण-शहरी समीकरण और दूसरे दलों की रणनीति प्रभावित हो सकती है.

हालांकि, गठबंधन की सफलता केवल दोनों पार्टियों के वोट शेयर जोड़ देने से तय नहीं होगी. 2020 का किसान आंदोलन, अकाली दल की आंतरिक चुनौतियां, बीजेपी के स्थानीय नेताओं की असहमति और मुख्यमंत्री चेहरे पर मतभेद जैसे सवाल महत्वपूर्ण रहेंगे.

इसके अलावा पंजाब में बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल (वारिस पंजाब दे) से जुड़े राजनीतिक समीकरण भी नजर रखने लायक हैं. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, BSP अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है. इससे राज्य में अन्य राजनीतिक समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं.

बीजेपी और अकाली दल का साथ आना 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है. बीजेपी ग्रामीण और किसान क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है, जबकि अकाली दल अपने पारंपरिक राजनीतिक आधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश में है. लेकिन असली परीक्षा सीट बंटवारे, किसान आंदोलन की विरासत, स्थानीय कार्यकर्ताओं के तालमेल और दोनों दलों के साझा नेतृत्व की होगी.