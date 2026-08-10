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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबBJP-शिअद का होगा अलायंस? पीएम से बादल की मुलाकात के बाद अटकलों पर इस नेता के बयान से विराम!

BJP-शिअद का होगा अलायंस? पीएम से बादल की मुलाकात के बाद अटकलों पर इस नेता के बयान से विराम!

Punjab Politics: पंजाब में चुनाव से पहले चर्चा है कि शिअद और बीजेपी अलायंस कर सकते हैं. पीएम मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बाद यह चर्चा और ज्यादा जोरों पर है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Aug 2026 12:42 PM (IST)
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पंजाब में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन हो सकता है. इन अटकलों को उस वक्त और ज्यादा हवा मिली जब शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मॉनसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में मुलाकात की.

अब इन अटकलों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विराम लगाने की कोशिश की है. हालांकि उन्होंने अलायंस के अटकलों पर फुलस्टॉप नहीं लगाया है. 

सुखबीर सिंह बादल और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात  पर सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री से कोई भी मिल सकता है. गठबंधन की कोई बात नहीं हो रही है. BJP का पंजाब की जनता के साथ गठबंधन है. सैनी ने दावा किया कि पंजाब में आगामी सरकार बीजेपी की बनेगी.

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140 करोड़ लोगों की आवाज हैं पीएम मोदी- सैनी

सैनी ने कहा कि पीएम, देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज हैं. अगर कोई उनसे मिलना चाहता है तो वह पीएम से मिल सकते हैं. मिलने से किसी की कोई आपत्ति नहीं है. 

सीएम ने कहा कि मैं बड़े विश्वास के साथ यह कह रहा हूं कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बन रही है क्योंकि कांग्रेस ने भी जनता का शोषण किया है और आम आदमी पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें कर के लोगों के साथ और ज्यादा बुरा किया है. लोगों ने यह मन बना लिया है कि डबल इंजन की सरकार की सरकार इनका भला कर सकती है. 

Published at : 10 Aug 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Shiromani Akali Dal Narendra Modi BJP Punjab News Punjab Election 2027
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