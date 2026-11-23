पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 16 सदस्यीय स्टेट इलेक्शन कमेटी का गठन किया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने 23 नवंबर 2026 को कमेटी की घोषणा की. इस कमेटी में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, सांसदों और पूर्व मंत्रियों को शामिल किया गया है.

बीजेपी की ओर से जारी सूची के मुताबिक, स्टेट इलेक्शन कमेटी में केवल सिंह ढिल्लों, मनप्रीत बादल, तरुण चुघ, अश्वनी शर्मा, सुनील जाखड़, अविनाश राय खन्ना, मनोरंजन कालिया और श्वैत मलिक को शामिल किया गया है.

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इसके अलावा मंत्री श्रीनिवासुलु, विजय सांपला, प्रनीत कौर, रवनीत सिंह बिट्टू, मनजीत सिंह मन्ना, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, दिनेश बब्बू और जंगी लाल महाजन भी इस 16 सदस्यीय कमेटी का हिस्सा होंगे.

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @DrSatishPoonia @BJP4India https://t.co/SGywiPGTN5 — Kewal Singh Dhillon (@KewalDhillonPB) November 23, 2026

इस सूची में पार्टी ने पंजाब बीजेपी के कई पुराने और अनुभवी चेहरों को जगह दी है. माना जा रहा है कि चुनाव से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने में इस कमेटी की अहम भूमिका होगी.

3 नेताओं को स्पेशल बनाया गया इनवाइटी

स्टेट इलेक्शन कमेटी के अलावा बीजेपी ने तीन नेताओं को स्पेशल इनवाइटी के तौर पर शामिल किया है. इनमें डॉ. सतीश पूनिया, वीरेंद्र सचदेवा और डॉ. अलका गुर्जर के नाम शामिल हैं.

कमेटी की घोषणा के बाद पार्टी की ओर से सभी सदस्यों को बधाई दी गई. बीजेपी ने भरोसा जताया कि सभी नेता पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और पार्टी को पंजाब के हर घर तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे.

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पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बीजेपी का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी अब चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने और राज्य में अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है.