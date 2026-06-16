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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Chunav से पहले कांग्रेस ले सकती है बड़ा फैसला, सांसद, विधायक दिल्ली तलब, राहुल गांधी को जाएगी रिपोर्ट

Punjab Chunav से पहले कांग्रेस ले सकती है बड़ा फैसला, सांसद, विधायक दिल्ली तलब, राहुल गांधी को जाएगी रिपोर्ट

Punjab Chunav 2027: पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बड़ा फैसला ले सकती है. इसके लिए पंजाब के सांसदों और विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है.

Reported By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 16 Jun 2026 11:35 AM (IST)
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पंजाब में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राज्य इकाई के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी के बीच दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है. हाल ही में नियुक्त पर्यवेक्षक मीनाक्षी नटराज, अजय माकन और भजन जाटव की ओर से आयोजित इस बैठक में पंजाब के सभी कांग्रेस सांसदों, विधायकों और प्रदेश कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को शामिल होने के लिए कहा गया है. 

जानकारी के अनुसार यह बैठक वन-टू-वन होगी, जिसमें पर्यवेक्षक नेताओं से व्यक्तिगत रूप से फीडबैक लेंगे. इसके बाद तैयार रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सौंपी जाएगी. 

सूत्रों का कहना है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर पंजाब कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल और कार्रवाई की जा सकती है.

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117 सीटों पर बस यात्रा की तैयारी

बीते दिनों पंजाब कांग्रेस को लेकर यह खबर भी आई थी कि पार्टी राजा वड़िंग की जगह किसी और को प्रधान की जिम्मेदारी दे सकती है. इस रेस में विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे आगे चल रहा है. 

उधर, सूत्रों के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस जल्द ही एक बड़ी "बस यात्रा" शुरू करने की तैयारी में है. प्रस्तावित यात्रा राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों को कवर करेगी और इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता का संदेश देना होगा. जानकारी के अनुसार इस अभियान को राहुल गांधी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यात्रा के दौरान पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एक साथ बस में सफर करते नजर आ सकते हैं, ताकि पार्टी के भीतर एकता और सामूहिक नेतृत्व का संदेश दिया जा सके. सूत्रों का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण के बाद राज्य के नेता और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस अभियान को पूरे पंजाब में आगे बढ़ाएंगे. फिलहाल यात्रा के रूट, कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा इसकी विस्तृत रूपरेखा और आधिकारिक घोषणा जल्द किए जाने की संभावना है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 16 Jun 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Punjab Politics CONGRESS PUNJAB NEWS Punjab ElectioN 2027
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