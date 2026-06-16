पंजाब में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राज्य इकाई के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी के बीच दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है. हाल ही में नियुक्त पर्यवेक्षक मीनाक्षी नटराज, अजय माकन और भजन जाटव की ओर से आयोजित इस बैठक में पंजाब के सभी कांग्रेस सांसदों, विधायकों और प्रदेश कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को शामिल होने के लिए कहा गया है.

जानकारी के अनुसार यह बैठक वन-टू-वन होगी, जिसमें पर्यवेक्षक नेताओं से व्यक्तिगत रूप से फीडबैक लेंगे. इसके बाद तैयार रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सौंपी जाएगी.

सूत्रों का कहना है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर पंजाब कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल और कार्रवाई की जा सकती है.

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117 सीटों पर बस यात्रा की तैयारी

बीते दिनों पंजाब कांग्रेस को लेकर यह खबर भी आई थी कि पार्टी राजा वड़िंग की जगह किसी और को प्रधान की जिम्मेदारी दे सकती है. इस रेस में विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे आगे चल रहा है.

उधर, सूत्रों के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस जल्द ही एक बड़ी "बस यात्रा" शुरू करने की तैयारी में है. प्रस्तावित यात्रा राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों को कवर करेगी और इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता का संदेश देना होगा. जानकारी के अनुसार इस अभियान को राहुल गांधी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यात्रा के दौरान पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एक साथ बस में सफर करते नजर आ सकते हैं, ताकि पार्टी के भीतर एकता और सामूहिक नेतृत्व का संदेश दिया जा सके. सूत्रों का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण के बाद राज्य के नेता और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस अभियान को पूरे पंजाब में आगे बढ़ाएंगे. फिलहाल यात्रा के रूट, कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा इसकी विस्तृत रूपरेखा और आधिकारिक घोषणा जल्द किए जाने की संभावना है.